Огромный аккумулятор на 9020 мА•ч, 90 Вт, 120-Гц AMOLED-экран с яркостью до 5000 нит, защита IP68/IP6. Представлен смартфон Vivo Y600k Turbo

Vivo без отдельной презентации добавила в линейку Y600 новую модель Y600k Turbo, сделав главной особенностью смартфона аккумулятор емкостью 9020 мА•ч.

Аппарат получил однокристальную платформу Snapdragon 7s Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Стоимость единственной конфигурации составляет 2799 юаней, или около $420.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 130 Гц. Экран отображает 10,7 млрд цветов, использует ШИМ с частотой 4320 Гц, а локальная пиковая яркость достигает 5000 нит. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, обратную зарядку через USB-C, но беспроводной зарядки нет.

Основная камера получила сенсор на 50 Мп и дополнена 2-Мп датчиком глубины, фронтальная камера — 8-Мп. Тыльная камера умеет записывать видео в 4K. Vivo Y600k Turbo работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и оснащен оптическим сканером отпечатков под экраном, стереодинамиками, ИК-передатчиком, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Корпус защищен по IP68/IP69, получил усиленное стекло и прошел восемь испытаний по военным стандартам. Смартфон доступен в цветах Electric Blue, Dune Gold и Millennial Pink.