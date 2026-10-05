УАЗ переписал цены на весь модельный ряд. Сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026 года выпуска

Автомобили 2025 года выпуска всё ещё продаются

УАЗ в октябре повысил стоимость всех автомобилей 2026 года выпуска на 80 тыс. рублей. Подорожание затронуло весь модельный ряд — от «Буханки» и «Хантера» до «Патриота», «Пикапа» и коммерческого «Профи». При этом автомобили 2025 года выпуска по-прежнему представлены в официальном прайс-листе и сохранили прежние цены.

После повышения базовый «Патриот» с механической коробкой передач стоит 2,005 млн рублей, «Пикап» — 2,03 млн, а «Хантер» — 1,8 млн рублей. Версия «Хантер Экспедиция» оценивается в 2,115 млн рублей.

Цены на «Буханку» начинаются с 1,72 млн рублей и доходят до 1,81 млн, а «Буханка Экспедиция» стоит 2,02 млн рублей. Бортовой «Профи» предлагается за 2,07–2,29 млн рублей, фургон — за 2,24–2,615 млн рублей.

«Патриот», «Пикап» и «Хантер» оснащаются 2,7-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-409051 мощностью 149,6 л. с., пятиступенчатой механической коробкой и подключаемым полным приводом.

У «Буханки» используется 2,7-литровый ЗМЗ-409055 на 112,2 л. с. с 5-ступенчатой «механикой», двухступенчатой раздаточной коробкой и полным приводом. «Профи» получил тот же 149,6-сильный мотор, а привод может быть задним или полным.