Так снимает первый в мире смартфон с тремя 200-Мп камерами и внешним объективом Hasselblad в сложных условиях: возможности Oppo Find X10 Pro Max показали на концертной съёмке

Инсайдер Smart Pikachu опубликовал фотографии с концерта, сделанные на Oppo Find X10 Pro Max с использованием внешнего телеконвертера Hasselblad.

Снимки демонстрируют возможности смартфона при съемке сцены с большого расстояния, когда особенно важны детализация, точность передачи света и сохранение четкости мелких объектов. Сам инсайдер отметил, что новая серия Oppo заметно прибавила в качестве концертной съемки.

Ключевой особенностью Find X10 стала система из трёх камер разрешением 200 Мп. Смартфон получил 200-Мп сверхширокоугольную и 200-Мп телефотокамеры Hasselblad, а также 200-Мп основную камеру с расширенным динамическим диапазоном. Такое разрешение позволяет получать детализированные кадры как при съемке всей сцены, так и при сильном приближении. Высокий запас по детализации также дает возможность после съемки менять композицию и кадрировать фотографии с меньшими потерями качества.

Источник изображения: Smart Pikachu

Для концертной съемки Oppo дополнительно использует алгоритмы Hasselblad для всех фокусных расстояний и систему обработки, ориентированную на более естественную передачу оттенков и светотеней. Производитель также делает акцент на 200-Мп съемке Live-фото и видео основной камерой.