Экран 6,52 дюйма, 5000 мА•ч, Android 14 Go edition. Смартфон M-Kopa M20 станет копией HMD Arc 2

Бюджетный смартфон M-Kopa M20 должен оказаться практически полной копией HMD Arc 2.

По информации инсайдера @smashx_60, устройства идентичны по характеристикам, однако M-Kopa M20 отличается глянцевой обработкой задней панели.

HMD Arc 2 был представлен в июле 2026 года и относится к начальному сегменту. Смартфон оснащен однокристальной системой Unisoc T603, 4 ГБ оперативной памяти и 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч, а программной основой служит Android 14 Go edition.

HMD поставляет смартфоны для M-Kopa по модели эксклюзивного партнёрства и ребрендинга. Например, M-Kopa X1 базировался на Nokia C32, а M-Kopa X20 создан на базе модели HMD Pulse Pro.

HMD может поставлять готовые смартфоны или участвовать в их совместной разработке, тогда как M-Kopa предлагает их под собственным брендом.