Samsung выпускает стабильное обновление One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США
Фирменная оболочка на базе Android 17 стала доступна владельцам складного флагмана в сети T-Mobile
Samsung с 5 октября начинает распространять стабильную версию One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США.
Обновление изначально доступно для устройств оператора T-Mobile, оно выходит под номером сборки F966USQUCCZIH. Новая версия оболочки основана на Android 17 и распространяется поэтапно.
One UI 9 получила обновленную панель быстрых настроек с возможностью более гибкой персонализации, улучшенное приложение Notes и новые функции DeX. Samsung также добавила уведомления, связанные с конфиденциальностью, и оптимизировала интерфейс для работы на складных устройствах, включая многозадачность на большом внутреннем экране.
Распространение One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США началось после релиза обновления в Южной Корее в конце сентября.