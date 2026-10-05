NASA готовит новый класс космических миссий — телескоп PRIMA изучит далекую Вселенную

Аппарат станет первой миссией категории Probe Explorers и будет наблюдать космос в дальнем инфракрасном диапазоне, дополняя возможности телескопа James Webb

Наука и космосNASA

NASA перевело миссию PRIMA (PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics) на новый этап разработки, в рамках которого продолжатся проектирование аппарата и создание необходимых технологий.

После завершения этого этапа проект должен пройти дополнительную проверку. Если миссия получит окончательное одобрение, PRIMA станет первым представителем нового класса Probe Explorers и откроет для NASA новый формат астрофизических исследований.

NASA готовит новый класс космических миссий — телескоп PRIMA изучит далекую Вселенную
Источник изображения: space.com // NASA

Основной задачей PRIMA станет исследование Вселенной в дальнем инфракрасном диапазоне. Телескоп поможет изучать процессы формирования планет, звезд и черных дыр, а также искать ответы на вопросы о происхождении воды на Земле. Для наблюдений разрабатывается телескоп с зеркалом диаметром 1,8 м, оптимизированный именно для дальней инфракрасной части спектра.

Новый аппарат должен закрыть пробел между существующими возможностями инфракрасной астрономии. James Webb преимущественно исследует космос в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, тогда как PRIMA будет ориентирован на более длинные волны. 

Предыдущая публикация: Ключ на старт: ракета для запуска миссии Tranche 1 установлена в вертикальное положениеСледующая публикация: Samsung выпускает стабильное обновление One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США
Главное
Все новости
10 минут назад1 «Больше никакого искусственного интеллекта». SpaceXAI сменит название на SpaceXSI
17 минут назадУАЗ переписал цены на весь модельный ряд. Сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026 года выпуска
Так снимает первый в мире смартфон с тремя 200-Мп камерами и внешним объективом Hasselblad в сложных условиях: возможности Oppo Find X10 Pro Max показали на концертной съёмке24 минуты назадТак снимает первый в мире смартфон с тремя 200-Мп камерами и внешним объективом Hasselblad в сложных условиях: возможности Oppo Find X10 Pro Max показали на концертной съёмке Ключевой особенностью Find X10 стала система из трёх камер разрешением 200 Мп
32 минуты назадЭкран 6,52 дюйма, 5000 мА•ч, Android 14 Go edition. Смартфон M-Kopa M20 станет копией HMD Arc 2
38 минут назадSamsung выпускает стабильное обновление One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США
07:02Ключ на старт: ракета для запуска миссии Tranche 1 установлена в вертикальное положение
06:586 октября Юпитер исчезнет за Луной
06:54На Земле произошла магнитная буря
Чистый экран без вырезов, 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ превзошёл все достижения в Geekbench 706:471Чистый экран без вырезов, 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ превзошёл все достижения в Geekbench 7 Игровой флагманJ показал 3677 баллов в одноядерном и 12679 баллов в многоядерном тестах, превысив официальные ориентиры Qualcomm
04 окт 23:3911У GeForce RTX 5090 расплавился 16-контактный разъем с обеих сторон кабеля, PNY отказалась менять ускоритель из-за «неправильного» кабеля
04 окт 23:361Зонд ОАЭ для миссии к семи астероидам готов к запуску
04 окт 23:254Новая эра BMW: компания запустила производство батарей Gen6, которые обеспечат до 906 км хода и сверхбыструю зарядку
04 окт 23:171Жидкий висмут против коррозии: в США выделили $1 млн на защиту передовых ядерных реакторов
04 окт 23:1520Samsung готовит новый флагманский смартфон с корпусом толщиной 3,9 мм
04 окт 23:142На площадке бывшей АЭС в Шотландии построят ЦОД-кампус на 1 ГВт за 16,5 млрд фунтов
04 окт 23:105Oracle гасит $300 млн счетов: жители Висконсина не заплатят за рост тарифов
04 окт 22:512GPT-6 Astra прошел стартовую зону World of Warcraft, ни разу не увидев игру
04 окт 22:49Гиперновые могли оказаться не нужны для объяснения странного состава древних звёзд
04 окт 22:40Радуги на экзопланетах станут научным инструментом: новый телескоп NASA увидит невидимое
04 окт 22:371АЭС нового поколения: Holtec продвигает проект двух реакторов на 680 МВт
04 окт 22:339Нейтрино-рекордсмен прилетело из пятого измерения? Физики объяснили неуловимую частицу взрывом чёрной дыры в «тёмном измерении»
04 окт 22:312SpaceX вывела на орбиту два 15-килограммовых спутника, которые будут следить за выбросами конкретных предприятий
04 окт 22:24Критическая уязвимость в GitLab AI Gateway позволяет удалённо выполнять команды
04 окт 22:24Schneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования потребления энергии — Watermelon помог повысить точность прогнозов на 20%
04 окт 22:20Японская компания создаёт ИИ-роботов для работы в самых опасных зонах АЭС «Фукусима-1»
04 окт 22:14До Марса — и дальше: Канада хочет стать поставщиком «ядерных батарей» для космических миссий
04 окт 22:07Capcom перестраивает RE Engine для эпохи ИИ
04 окт 22:04Zeekr разлетаются как горячие пирожки: продажи выросли более чем на 100% за год, одна из самых популярных моделей — Zeekr 9X
04 окт 22:002Модель GPT-6 Astra скачала чужого бота во время турнира StarCraft и получила преимущество
04 окт 21:551Суперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество
04 окт 21:527В России испытывают новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%
04 окт 21:462Почти 12 тысяч вирусов со дна Тихого океана — 99% неизвестны науке — обнаружены в зоне будущей глубоководной добычи