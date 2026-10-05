NASA готовит новый класс космических миссий — телескоп PRIMA изучит далекую Вселенную

Аппарат станет первой миссией категории Probe Explorers и будет наблюдать космос в дальнем инфракрасном диапазоне, дополняя возможности телескопа James Webb

NASA перевело миссию PRIMA (PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics) на новый этап разработки, в рамках которого продолжатся проектирование аппарата и создание необходимых технологий.

После завершения этого этапа проект должен пройти дополнительную проверку. Если миссия получит окончательное одобрение, PRIMA станет первым представителем нового класса Probe Explorers и откроет для NASA новый формат астрофизических исследований.

Основной задачей PRIMA станет исследование Вселенной в дальнем инфракрасном диапазоне. Телескоп поможет изучать процессы формирования планет, звезд и черных дыр, а также искать ответы на вопросы о происхождении воды на Земле. Для наблюдений разрабатывается телескоп с зеркалом диаметром 1,8 м, оптимизированный именно для дальней инфракрасной части спектра.

Новый аппарат должен закрыть пробел между существующими возможностями инфракрасной астрономии. James Webb преимущественно исследует космос в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах, тогда как PRIMA будет ориентирован на более длинные волны.