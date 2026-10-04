У GeForce RTX 5090 расплавился 16-контактный разъем с обеих сторон кабеля, PNY отказалась менять ускоритель из-за «неправильного» кабеля

Видеокарта была подключена кабелем не из комплекта поставки, а сторонним

У игрового компьютера Digital Storm Corsa стоимостью $5245 оплавился 16-контактный разъем питания GeForce RTX 5090. Повреждения возникли сразу с двух сторон кабеля — и со стороны видеокарты, и со стороны блока питания. При этом решить вопрос по гарантии оказалось непросто.

Компьютер, в состав которого вошли Ryzen 9 9950X, 64 ГБ ОЗУ, SSD на 2 ТБ и GeForce RTX 5090, Энтони ДеМарко приобрел в 2025 году в качестве подарка. После проверки ПК практически не использовался больше года. Активная эксплуатация началась в августе 2026-го, а примерно через две недели владелец почувствовал запах гари, после чего монитор начал периодически мерцать.

Проверка показала сильное оплавление кабеля и разъемов питания. Часть коннектора фактически сплавилась с видеокартой, однако наиболее серьезные повреждения были обнаружены со стороны 1000-ваттного блока питания. В некоторых местах кабеля стали видны оголенные провода.

Проблема возникла из-за различий в гарантиях. Digital Storm предоставляет три года гарантии на работы, но только год на комплектующие. К моменту поломки этот срок уже закончился. При этом на RTX 5090 действует трехлетняя гарантия PNY.

PNY отказалась принимать видеокарту по гарантии, сославшись на использованный кабель. Производитель указывает, что для 16-контактного разъема необходимо использовать комплектный кабель или адаптер PNY, а повреждения, связанные с кабелями или проводкой стороннего производителя, не покрываются гарантией.

В данном случае кабель установила сама Digital Storm при сборке компьютера. Более того, он имел заказанную покупателем синюю оплетку. Таким образом, готовый ПК был изначально продан с этой схемой питания, но к моменту неисправности гарантия Digital Storm на комплектующие уже закончилась.

После обращения Tom's Hardware PNY сообщила, что повторно рассмотрит ситуацию и свяжется с владельцем. Digital Storm на запрос журналистов не ответила. ДеМарко также сообщил о происшествии в базу американской Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC).