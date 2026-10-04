Зонд ОАЭ для миссии к семи астероидам готов к запуску

Аппарат должен преодолеть около 5 млрд км и исследовать 7 астероидов — его разработали, собрали и испытали в Эмиратах менее чем за 2 года

Космический аппарат миссии ОАЭ к поясу астероидов готов к полёту. Зонд разработали, собрали и испытали в стране менее чем за 2 года, сообщил наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. В проекте участвуют более 150 инженеров и учёных, работающих в составе единой национальной команды.

Предстоящая миссия станет одной из самых масштабных космических программ ОАЭ. Аппарат должен преодолеть около 5 млрд км по Солнечной системе и по пути исследовать 7 астероидов. Таким образом, страна рассчитывает не только получить новые научные данные о малых телах Солнечной системы, но и на практике развить собственные компетенции в проектировании, сборке и испытаниях космической техники.

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Для ОАЭ проект имеет и экономическое значение. По данным властей страны, стоимость космического сектора уже превышает 44 млрд дирхамов ($12 млрд). К 2031 году ОАЭ намерены вдвое увеличить отдачу от космической экономики и войти в десятку крупнейших космических экономик мира.

Достижение готовности к полёту означает завершение ключевого этапа наземной подготовки аппарата. Теперь основной задачей станет реализация перелёта и последовательных исследований семи астероидов в глубине Солнечной системы.