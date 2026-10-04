Новая эра BMW: компания запустила производство батарей Gen6, которые обеспечат до 906 км хода и сверхбыструю зарядку

BMW официально запустила серийное производство аккумуляторов шестого поколения Gen6 на новом предприятии в Ирльбах-Штрасскирхене в Нижней Баварии. Завод стоимостью около 1 млрд евро первоначально будет выпускать тяговые батареи для нового электрического BMW i3, производство которого организовано в Мюнхене.

Предприятие вышло на серийный режим примерно через два с половиной года после начала строительства. Из-за высокого спроса на автомобили семейства Neue Klasse BMW ускорила наращивание производства, и завод уже работает в две смены. В дальнейшем он должен стать одним из основных центров снабжения немецких автозаводов компании аккумуляторами Gen6.

Комплекс занимает около 60 га, а производственные площади составляют примерно 50 тыс. кв. метров. После выхода на полную мощность здесь будут работать около 1600 человек. Две производственные линии рассчитаны на выпуск нескольких сотен высоковольтных батарей в день.

Предприятие отличается высокой степенью автоматизации: в производстве задействовано около 500 роботов. При сборке каждой батареи регистрируется более 3500 параметров, которые контролируются в режиме реального времени. Для анализа производственных данных и контроля качества BMW также использует системы на основе искусственного интеллекта.

Gen6 знаменует переход BMW на новую аккумуляторную архитектуру. Компания впервые использует 800-вольтовую электрическую систему и крупноформатные цилиндрические ячейки диаметром 46 мм. По данным BMW, их плотность энергии примерно на 20% выше, чем у призматических элементов предыдущего поколения.

Еще одним изменением стала архитектура cell-to-pack: ячейки интегрируются непосредственно в аккумуляторный блок без традиционной промежуточной модульной компоновки. Сам корпус батареи становится структурной частью автомобиля благодаря концепции pack-to-open-body. Такой подход позволяет эффективнее использовать пространство и снижать массу конструкции.

Сами аккумуляторные ячейки BMW не производит — их поставляют сторонние компании. На баварском заводе элементы проходят проверку, объединяются в группы, соединяются с системой охлаждения и свариваются. Затем специальный вспенивающий материал фиксирует компоненты и повышает механическую прочность батареи. На заключительном этапе каждый аккумулятор проходит комплексную проверку.

Новый баварский завод является частью глобальной стратегии BMW «local for local», предусматривающей производство аккумуляторов рядом с автозаводами. Аналогичные мощности для Gen6 создаются или уже работают в Дебрецене, Шэньяне, Вудраффе и Сан-Луис-Потоси.

В Германии BMW одновременно формирует отдельную инфраструктуру для разработки и переработки аккумуляторных технологий. Исследования и пилотное производство ведутся в Парсдорфе, Халльбергмосе и Мюнхене, а в Зальхинге с конца 2025 года работает центр прямой переработки аккумуляторных ячеек и производственных отходов.