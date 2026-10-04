Samsung готовит новый флагманский смартфон с корпусом толщиной 3,9 мм

Samsung может заметно уменьшить толщину корпуса своего следующего складного флагмана. Согласно новой утечке, компания поставила перед разработчиками Galaxy Z Fold 9 цель добиться толщины 3,9 мм в раскрытом и 7,9 мм в сложенном состоянии. Информацией поделился инсайдер kro_roe.

Если Samsung действительно сможет достичь заявленных значений, Galaxy Z Fold 9 окажется сразу на 1,8 мм тоньше Galaxy Z Fold 8 в сложенном состоянии и на 0,6 мм — в разложенном. Еще одним возможным новшеством Galaxy Z Fold 9 может стать подэкранная камера.

На данный момент больше никаких подробностей о Galaxy Z Fold 9 нет. Если Samsung будет придерживаться стандартного цикла выпуска своих флагманских моделей, премьера Galaxy Z Fold 9 состоится летом 2027 года.

Инсайдер kro_roe в прошлом году точно сообщил сроки начала бета-тестирования One UI 7.