На площадке бывшей АЭС в Шотландии построят ЦОД-кампус на 1 ГВт за 16,5 млрд фунтов

Восемь зданий на 162 тыс. кв. м с замкнутым водяным охлаждением разместятся у демонтированной станции Чапелкросс, питание — от ветра, солнца и биомассы

Искусственный интеллект

Компания CX Tech подала заявку на разрешение для кампуса центров обработки данных мощностью 1 ГВт у бывшей атомной электростанции Чапелкросс в южной Шотландии. Проект стоимостью 16,5 млрд фунтов ($21,77 млрд) предполагает строительство 8 зданий общей площадью 162 тыс. кв. м с собственной подстанцией на участке в 55 гектаров. В случае получения разрешения в этом году строительство растянется на 8 лет — с 2027-го по 2035-й.

Площадка с богатой историей: во время Второй мировой она служила базой Королевских ВВС, а в 1959 году здесь запустили АЭС Чапелкросс мощностью 240 МВт, проработавшую до 2004-го. Сейчас продолжается демонтаж и очистка территории. Кампус ЦОД расположится к северу от бывшей станции на землях, переданных NDA Properties — дочерней структурой Управления по выводу из эксплуатации ядерных объектов Великобритании.

На площадке бывшей АЭС в Шотландии построят ЦОД-кампус на 1 ГВт за 16,5 млрд фунтов
Источник изображения: сгенерировано Muse

CX Tech обещает питание исключительно от возобновляемых источников через прямые и частные подключения к ветряным, солнечным и биомассовым генераторам. Охлаждение — замкнутого цикла, без испарения воды. Для резервных генераторов вместо дизеля применяется зелёное топливо. Компания также изучает возможность утилизации отработанного тепла. Площадка примыкает к линии электропередачи 132 кВ и окружена «существенными существующими и потенциальными возобновляемыми источниками».

Проект уже встретил сопротивление: Шотландская партия зелёных призвала отклонить заявку, назвав её «безрассудной и угрожающей энергоснабжению». Ранее шотландский парламент поддержал временный мораторий на гипермасштабные дата-центры до утверждения новых правил планирования. Судьба кампуса решится в ходе регуляторного рассмотрения, где столкнутся планы по созданию инфраструктурной платформы на 1 ГВт и опасения экологов.

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