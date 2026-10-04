Oracle гасит $300 млн счетов: жители Висконсина не заплатят за рост тарифов

Компания подписалась на покупку части электроэнергии с АЭС Point Beach на фоне расширения своих дата-центров в штате

Искусственный интеллектOracle

Oracle объявила о подписке на часть электроэнергии, вырабатываемой атомной станцией Point Beach в Висконсине. Компания напрямую возьмёт на себя почти $300 млн растущих топливных затрат станции — это решение защитит более 1 млн бытовых потребителей штата от повышения тарифов.

Сделка подлежит одобрению Комиссией по коммунальным услугам Висконсина. Ранее местный поставщик We Energies заключил 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии с Point Beach — единственной действующей АЭС штата. По оценкам наблюдателей, вырабатываемая станцией электроэнергия обходится особенно дорого, и директор потребительской группы Citizens Utility Board назвал шаг Oracle «движением в правильном направлении».

Oracle гасит $300 млн счетов: жители Висконсина не заплатят за рост тарифов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Обязательства по Point Beach — часть более широкого проекта компании под названием Project Lighthouse: крупного дата-центра в городе Порт-Вашингтон. Oracle заявляет, что полностью профинансирует энергозатраты объекта, чтобы не допустить роста счетов для жителей. Ожидается, что проект принесёт местной экономике более $11 млрд, создаст свыше 4000 строительных рабочих мест в течение трёх лет и обеспечит 1000 постоянных позиций.

Для Висконсина тема острая: июньский проект отчёта Комиссии по коммунальным услугам прогнозирует рост пикового спроса на электричество на 40% в ближайшие 5 лет — в основном из-за новых дата-центров в Порт-Вашингтоне, Маунт-Плезант и Бивер-Дам. Подписка Oracle напрямую встраивает технологическую компанию в контур энергоснабжения АЭС, давая штату буфер против скачков цен на фоне быстрого роста энергопотребления.

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