Гиперновые могли оказаться не нужны для объяснения странного состава древних звёзд

Гиперновые — предполагаемые сверхмощные разновидности взрывов массивных звёзд — оказались под серьёзным сомнением как источник необычного химического состава некоторых древних звёзд Млечного Пути. Ранее соотношения элементов в этих звёздах считались слишком необычными для обычных сверхновых, поэтому их происхождение связывали с более редкими и мощными событиями. Новая математическая модель показала, что тот же химический рисунок может возникать при обычных взрывах, если учитывать неравномерное распределение выброшенного вещества.

Когда звезда взрывается, образовавшиеся в ней элементы выбрасываются в окружающее пространство и смешиваются с газом, из которого позднее собираются новые звёзды. По химическому составу таких звёзд астрономы пытаются восстановить свойства предыдущих поколений. Однако в прежних моделях часто предполагалось, что вещество сверхновой в итоге равномерно перемешивается с окружающим газом. В действительности элементы могут распространяться неодинаково: например, кислород может преимущественно уйти в одну сторону, а никель — в другую.

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Астрономы Анмол Аггарвал и Ральф Шёнрих учли эту неравномерность в новой модели и проверили её на составе необычных звёзд в гало Млечного Пути — внешней области Галактики, где сохранилось много очень старых звёзд с низким содержанием тяжёлых элементов. Оказалось, что обычные сверхновые при таком сценарии способны воспроизвести наблюдаемые соотношения элементов не хуже, а в некоторых случаях лучше модели с гиперновыми. Результаты опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Это не доказывает, что гиперновых не бывает. Хорошее совпадение модели с наблюдениями показывает лишь, что определённый сценарий формирования химического состава возможен, но не является единственным. Поэтому часть астрономов считает, что гиперновые по-прежнему остаются допустимым объяснением. Новая работа прежде всего ставит под сомнение прежний аргумент: необычный состав древних звёзд больше нельзя считать однозначным свидетельством таких взрывов.

Результат также указывает на вопрос более общего характера: происхождение химических элементов в ранней Галактике нельзя надёжно восстанавливать, предполагая идеальное перемешивание вещества после взрывов звёзд. Для интерпретации состава древнейших звёзд необходимо учитывать случайность и неоднородность распространения выброшенных элементов. Авторы считают, что дальнейшие модели сверхновых и межзвёздного перемешивания помогут точнее установить, какие именно события сформировали химический состав раннего Млечного Пути.