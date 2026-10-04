АЭС нового поколения: Holtec продвигает проект двух реакторов на 680 МВт

Американская Holtec International сделала очередной важный шаг к строительству двух малых модульных реакторов SMR-300 в штате Мичиган. Компания передала Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) предварительный отчет по анализу безопасности.

Два энергоблока, получившие названия Pioneer 1 и Pioneer 2, планируется разместить на площадке Palisades Energy Campus в городе Коверт. Каждый реактор будет построен по проекту Holtec SMR-300. Несмотря на название модели, в актуальной конфигурации проекта суммарная электрическая мощность двух энергоблоков составляет 680 МВт.

Представленный Preliminary Safety Analysis Report содержит инженерную и эксплуатационную информацию, необходимую NRC для оценки безопасности проекта. Передача документа стала одним из наиболее значимых регуляторных этапов для Pioneer на сегодняшний день.

Процесс лицензирования начался в декабре 2025 года, когда Holtec представила экологическую документацию и запросила разрешение на ограниченные подготовительные работы на площадке. Параллельно NRC рассматривает несколько технологий, связанных с конструкцией SMR-300 и будущим строительством станции.

Одной из особенностей проекта станет широкое применение предварительно изготовленных строительных модулей. Крупные элементы конструкции планируется собирать за пределами площадки, а затем доставлять на АЭС и устанавливать на месте. Такой подход должен сократить объем строительных работ непосредственно на площадке и снизить капитальные затраты.

В сентябре специалисты NRC завершили аудит инженерного отчета по этой технологии, которая ранее проходила испытания в Университете Пердью. Формальное заключение регулятора ожидается в начале ноября.

Еще один рассматриваемый элемент — технология сейсмического моделирования, предназначенная для оценки взаимодействия грунта и конструкций станции во время землетрясений. Ее стандартизация важна для Holtec, поскольку в перспективе компания рассчитывает адаптировать базовый проект SMR-300 для площадок с различными геологическими условиями.

NRC также проводит оценку цифровой системы управления и безопасности реакторов. Ее аудит состоялся в августе, а официальное решение ожидается в октябре.