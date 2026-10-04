SpaceX вывела на орбиту два 15-килограммовых спутника, которые будут следить за выбросами конкретных предприятий

Орбитальная группировка GHGSat, предназначенная для обнаружения и измерения выбросов парниковых газов, пополнилась двумя новыми спутниками. Аппараты массой около 15 кг каждый были запущены 1 октября ракетой SpaceX в рамках миссии Transporter-18 с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

После запуска количество спутников, созданных для GHGSat, достигло 13. Их задача заключается не просто в наблюдении за крупными участками земной поверхности, а в прицельном измерении выбросов от конкретных промышленных объектов.

Новые аппараты построены компанией SFL Missions на платформе NEMO, которая использовалась в 11 предыдущих миссиях GHGSat. Спутники работают на высоте около 500 км и оснащены специализированными датчиками для измерения выбросов парниковых газов.

Одной из ключевых особенностей аппаратов стала система высокоточного управления ориентацией. На высоте в сотни километров даже небольшое отклонение спутника может заметно сместить поле зрения прибора относительно нужного объекта на поверхности. Поэтому аппарат должен во время движения по орбите точно удерживать сенсор направленным на конкретное предприятие.

Сочетание небольших размеров и высокой точности наведения позволяет использовать компактные спутники для мониторинга отдельных источников выбросов. Сотрудничество GHGSat и SFL в этой области началось еще в 2016 году с запуска демонстрационного аппарата Pathfinder.

Платформа NEMO также имеет запас по возможностям электропитания, хранения информации и передачи данных. Благодаря этому спутники могут собирать больше информации и потенциально работать дольше первоначально рассчитанного срока. По данным SFL Missions, предыдущие аппараты этой платформы уже превышали запланированные показатели по объему собранных данных.

Информация, полученная со спутников, может использоваться для выявления и оценки источников выбросов в нефтегазовой отрасли, энергетике, горнодобывающей промышленности и сфере обращения с отходами. Еще одним потенциальным направлением применения является сельское хозяйство.