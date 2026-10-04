Schneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования потребления энергии — Watermelon помог повысить точность прогнозов на 20%

Австралийская Silicon Quantum Computing (SQC) совместно с Schneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования энергопотребления домохозяйств. По данным компаний, гибридная система в среднем повысила точность прогнозов на 20% по сравнению с использованной классической моделью, а в отдельных случаях улучшение достигало 41%.

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В проекте также принимал участие Университет Нового Южного Уэльса. После первых результатов партнеры получили от правительства Австралии 3,6 млн австралийских долларов, или около $2,5 млн, на второй этап программы Critical Technologies Challenge Program. Теперь систему предстоит проверить на данных сотен австралийских домов и интегрировать в существующую инфраструктуру Schneider Electric.

В основе решения лежит квантовый процессор Watermelon, разработанный SQC. Компания специализируется на кремниевых квантовых вычислениях и создает процессоры с использованием технологий атомарного масштаба. Среди инвесторов SQC — австралийские Telstra и Commonwealth Bank, а также государственные структуры.

Watermelon не заменяет обычные процессоры и графические ускорители. Квантовый чип работает вместе с классическими вычислительными системами и генерирует дополнительные квантовые признаки, которые затем объединяются с традиционными данными при построении прогнозной модели. Разработчики рассчитывают, что такой подход позволит выявлять закономерности, которые сложнее учитывать с помощью традиционных методов.

На первом этапе исследователи использовали данные за 12 месяцев для прогнозирования энергопотребления на следующий день. В среднем система с квантовой составляющей показала на 20% более высокую точность по сравнению с выбранной классической контрольной моделью. Максимальное зафиксированное улучшение составило 41%.

Такие прогнозы становятся особенно важными по мере усложнения домашних энергосистем. Солнечные панели, стационарные аккумуляторы и электромобили превращают дом из простого потребителя в участника энергосети: в зависимости от времени суток он может как забирать электричество из сети, так и отдавать его обратно. Это усложняет планирование производства, накопления и распределения энергии.

Даже относительно небольшое повышение точности прогнозов потенциально позволяет эффективнее определять, когда электроэнергию следует производить, накапливать или направлять потребителям. В перспективе это может снизить издержки и повысить эффективность энергосетей.

Главной проверкой технологии станет второй этап проекта. Систему протестируют на значительно большем массиве реальных данных от сотен австралийских домохозяйств, а квантовый компонент интегрируют непосредственно в рабочие процессы Schneider Electric. Это позволит оценить, сохраняется ли заявленное преимущество при масштабировании и в условиях, близких к промышленной эксплуатации.

SQC представила Watermelon в 2025 году и уже использует платформу в экспериментах для телекоммуникационной и банковской отраслей, а также высокочастотной торговли. Доступ к системе предоставляется через облако, а оборудование можно развертывать непосредственно в дата-центрах.