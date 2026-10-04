Японская компания создаёт ИИ-роботов для работы в самых опасных зонах АЭС «Фукусима-1»

BeABLE построит во Фукусиме завод для разработки автономных роботов, способных работать там, где высокий уровень радиации не позволяет находиться людям

Искусственный интеллект

Компания BeABLE из префектуры Фукусима, которая ещё недавно практически не имела опыта дистанционного управления техникой, начала разработку роботов с физическим ИИ для работ в условиях высокой радиации. Для этого она строит новый завод в промышленном центре восстановления в Футабе, где расположена АЭС «Фукусима-1». Предприятие площадью около 3000 м² должно начать работу в марте 2027 года.

На заводе будут разрабатывать и производить крупную роботизированную технику, моделировать условия демонтажа АЭС и испытывать системы автономного управления. Компания рассчитывает задействовать физический ИИ — системы, которые позволяют роботам самостоятельно воспринимать окружающую обстановку, принимать решения и выполнять действия в реальном мире. Отдельная площадка будет предназначена для испытаний автономного транспорта.

Японская компания создаёт ИИ-роботов для работы в самых опасных зонах АЭС «Фукусима-1»
Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

К разработке таких систем BeABLE привёл собственный опыт ликвидации последствий аварии 2011 года. В 2019–2020 годах компания дистанционно демонтировала около 120-метровую вытяжную трубу между первым и вторым энергоблоками АЭС. Из-за высокого уровня радиации люди не могли находиться непосредственно на объекте, поэтому BeABLE пришлось самостоятельно разработать и эксплуатировать оборудование для резки конструкции. Во время работ возникали проблемы из-за ветра и вибраций, и инженеры неоднократно дорабатывали систему, пока демонтаж не был завершён.

После аварии на «Фукусиме-1» остаются задачи, которые по-прежнему требуют дистанционной техники, в том числе извлечение расплавленного ядерного топлива и отработавшего топлива из повреждённых энергоблоков. BeABLE рассчитывает использовать новый завод как площадку для доведения робототехнических технологий до практического применения на таких объектах. Компания также хочет сделать Фукусиму одним из центров развития физического ИИ для работ по ликвидации последствий ядерной аварии.

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