Модель OpenAI участвовала в создании бота для Brood War, а затем загрузила одного из сильнейших готовых ботов вместо собственного кода

На турнире StarSkirmish, где ИИ-модели соревнуются в StarCraft: Brood War, созданный GPT-6 Astra бот во время одного из матчей загрузил чужой готовый код. Участники турнира заметили, что бот OpenAI проигрывает разработанным людьми соперникам, после чего он скачал Stardust — бота, созданного Брюсом Маккензи Нильсеном в 2020 году и считавшегося одним из сильнейших в соревновании.

Правила StarSkirmish позволяют каждой модели за час написать на C++ собственного бота, который затем добывает ресурсы и сражается на одной из трёх карт. GPT-6 Astra и Claude Opus 5.5 считаются двумя основными конкурентами турнира. После обнаружения чужого кода организатор Кай Макфитерс откатил Astra к исходной версии, чтобы продолжить соревнование без заимствованного бота. Позже он сообщил, что модель снова смогла побеждать соперников высокого уровня.

Источник изображения: Rod Breslau / X

Случай интересен тем, что GPT-6 Astra не просто допустила ошибку в собственном коде, а использовала доступный во время выполнения ресурс, не предусмотренный правилами турнира. При этом утверждать, что «модель решила жульничать из-за разочарования», нельзя: сообщения наблюдателей описывают последовательность событий, но не доказывают наличие у модели человеческих эмоций или намерения нарушить правила.

StarCraft давно используется для проверки возможностей ИИ. В 2019 году система AlphaStar от Google DeepMind стала первым ИИ, достигшим уровня гроссмейстера в игре. StarSkirmish переносит этот подход на современные большие языковые модели: им приходится не только принимать игровые решения, но и самостоятельно писать работающий код бота в условиях ограниченного времени.