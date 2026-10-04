В России испытывают новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%

ОДК испытывает новую технологию получения электричества из газа, раньше таких систем в России не было

Наука и космосОДК

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) приступила к лабораторным испытаниям энергетической установки на твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ). Экспериментальная система мощностью 2,5 кВт позволяет напрямую преобразовывать химическую энергию топлива в электрическую и тепловую, а ее КПД превышает 50%.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

В отличие от традиционных генераторов, где топливо сначала сжигается для получения механической энергии, а затем вырабатывается электричество, топливные элементы используют электрохимическую реакцию. В установке ОДК в качестве окислителя применяется кислород, а топливом могут служить сжиженный природный газ, пропан или попутный нефтяной газ. В результате реакции образуются вода и углекислый газ.

В основе ТОТЭ находится твердый керамический электролит, способный проводить ионы кислорода при высокой температуре. Именно использование такого электролита и определяет название технологии — твердооксидные топливные элементы.

Одним из основных преимуществ ТОТЭ разработчики называют высокий КПД — более 50%, а также меньший объем вредных выбросов по сравнению с традиционными энергоустановками на ископаемом топливе. При этом технология не является полностью безуглеродной: при использовании углеводородного топлива в процессе работы образуется углекислый газ.

Нынешняя установка мощностью 2,5 кВт является экспериментальным образцом. Следующим этапом станет создание более мощной системы. ОДК рассчитывает в начале 2027 года завершить разработку установки мощностью 20 кВт и перейти к ее опытно-промышленным испытаниям в условиях, приближенных к реальной эксплуатации.

После этого конструкцию планируется адаптировать под требования конкретных заказчиков. В ОДК считают, что технология может представлять интерес прежде всего для организаций жилищно-коммунального хозяйства и предприятий, обслуживающих городскую инфраструктуру. Такие установки потенциально могут использоваться для локального и автономного энергоснабжения там, где доступно газовое топливо.

В корпорации отмечают, что на сегодняшний день в России отсутствуют реальные промышленные образцы подобного оборудования. Поэтому переход от лабораторного прототипа на 2,5 кВт к 20-киловаттной установке станет одним из ключевых этапов на пути к практическому применению отечественных ТОТЭ.

Предыдущая публикация: Почти 12 тысяч вирусов со дна Тихого океана — 99% неизвестны науке — обнаружены в зоне будущей глубоководной добычиСледующая публикация: Суперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество
Главное
Все новости
3 минуты назадНейтрино-рекордсмен прилетело из пятого измерения? Физики объяснили неуловимую частицу взрывом чёрной дыры в «тёмном измерении»
5 минут назадSpaceX вывела на орбиту два 15-килограммовых спутника, которые будут следить за выбросами конкретных предприятий
12 минут назадКритическая уязвимость в GitLab AI Gateway позволяет удалённо выполнять команды
12 минут назадSchneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования потребления энергии — Watermelon помог повысить точность прогнозов на 20%
16 минут назадЯпонская компания создаёт ИИ-роботов для работы в самых опасных зонах АЭС «Фукусима-1»
22 минуты назадДо Марса — и дальше: Канада хочет стать поставщиком «ядерных батарей» для космических миссий
28 минут назадCapcom перестраивает RE Engine для эпохи ИИ
32 минуты назадZeekr разлетаются как горячие пирожки: продажи выросли более чем на 100% за год, одна из самых популярных моделей — Zeekr 9X
36 минут назадМодель GPT-6 Astra скачала чужого бота во время турнира StarCraft и получила преимущество
41 минуту назадСуперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество
50 минут назад1Почти 12 тысяч вирусов со дна Тихого океана — 99% неизвестны науке — обнаружены в зоне будущей глубоководной добычи
55 минут назадУ Tesla Model S лопнула шина на скорости 285 км/ч — водитель выжил
59 минут назадТвёрдое железное ядро Земли деформируется за 10 лет — и это сбивает длину суток
21:18BYD продала более 18 млн гибридов и электромобилей, за сентябрь 2026 года компания продала больше 450 тыс. машин
21:14NASA и SpaceX назвали дату возвращения экипажа Crew-12 с МКС
21:081Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететь
21:06ЦОД Microsoft «мимикрируют». В рамках проекта Biomimicry компания высаживает леса и восстанавливает болота
Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i321:03Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i3 Дважды не повезло, получается
20:591Немецкий поставщик электроэнергии нацелил новый тариф meinGAMING на активных геймеров с мощными ПК
20:59Учёные создали самую детальную симуляцию раннего Млечного Пути и обнаружили галактики, которые светятся без звёзд
20:222Два года работы на одной батарейке, полная водонепроницаемость, подсчет шагов и калорий, MIP-дисплей. Представлены неубиваемые часы Casio G-Shock Mudman GDG-B100
20:092Geely установила рекорд продаж: почти 300 тысяч автомобилей за месяц
20:002Toyota Camry в Китае продают со щедрой скидкой в 5 тыс. долларов
19:50Почти 2 млн проданных машин и новый i6: Li Auto готовится к европейской экспансии
19:363BMW X7 оказался недостаточно большим: немцы задумали гигантский BMW X8 (или X9)
19:174Новый Zeekr 001 на подходе: 900 В и до 925 л.с. сохранятся, но комфорта станет больше
19:011Blue Origin показала, откуда будущая база NASA на Луне сможет брать электричество — 20-метровая башня будет выдавать мощность 10 кВт
18:48Три года вычислений суперкомпьютеров ради двух миллиардов лет эволюции космоса: создана самая подробная модель молодого Млечного Пути
18:391Космонавт Роскосмоса возглавил МКС ровно через 69 лет после запуска первого спутника
18:317Легендарная GeForce GTX 1080 Ti получила драйвер для еще более легендарной Windows XP: в старую ОС также добавили поддержку GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080
18:131Мини-ПК в 5-литровом корпусе с поддержкой настольных ПК Ryzen 9000 и Intel Core 14 и дискретных GPU: представлены ASRock DeskSlim X600 на базе AMD и DeskSlim B760
17:573Китайская FAW показала тягач из 2036 года — источником вдохновения служил грузовик Jiefang CA10 на базе советского ЗИС-150