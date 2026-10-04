Суперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество

Три таких блока зажгли светодиоды, а прочность на сжатие достигла 23 мегапаскалей — достаточно для лестниц и перекрытий

Наука и космос

Исследователи из Харбинского политехнического университета и Китайской академии наук превратили бетон из пассивного стройматериала в накопитель энергии. Они напечатали на 3D-принтере цементную плиту со встроенным суперконденсатором, который заряжается и разряжается, пока бетон продолжает нести механическую нагрузку. Три последовательно соединённых блока дали достаточно напряжения для питания цепочки светодиодов.

Ключ к разработке — геометрия электродов и состав чернил для печати. Авторы разработки замешали цемент с углеродной сажей и углеродными нанотрубками, получив электропроводную пасту. Её напечатали на бетонной плите в виде двух гребёнок, вложенных друг в друга без соприкосновения: электроды расположены бок о бок, а разделяет их тот же цемент. При твердении в нём образуется сеть микроскопических пор — по этим каналам ионы перемещаются между электродами. Такая архитектура резко сокращает путь ионов по сравнению с классической слоёной конструкцией, где заряженным частицам приходится пробиваться сквозь всю толщину материала.

Суперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество
Источник изображения: ACS Nano (2026). DOI: 10.1021/acsnano.6c09927

Прототип достиг ёмкости 162,14 миллифарада на квадратный сантиметр и плотности энергии 22,52 микроватт-часа на квадратный сантиметр. Но не менее важен механический показатель: бетон выдержал сжатие в 23 мегапаскаля — это уровень коммерческого бетона, применяемого для плит перекрытий и лестничных маршей. Цифры лабораторные и скромные по сравнению с литий-ионными аккумуляторами, но для материала, который одновременно держит здание, это серьёзная заявка.

Идея энергонакапливающего бетона не нова. В 2023 году группа из MIT показала в PNAS простой углерод-цементный суперконденсатор из цемента, воды и сажи. К 2025 году та же команда улучшила плотность энергии в 10 раз и собрала 12-вольтовый модуль ёмкостью около 50 фарад — он запитал компьютерный кулер и портативную игровую консоль. Другие группы экспериментировали с 3D-печатью и полимер-модифицированными цементными электролитами. Новизна работы — в соединении печати углерод-цементных электродов с интегрированной встречно-пальцевой геометрией в единой цементной структуре, что решает проблему отслоения.

До реальных зданий-батарей пока что далеко. Масштабирование от лабораторной плитки до фундамента в десятки тонн упирается в вопросы проводки, долговечности, влагозащиты и себестоимости. Кроме того, суперконденсатор резко терял производительность при -18 градусах Цельсия: вода в порах замерзала, блокируя движение ионов. Низкая плотность энергии по сравнению с литий-ионными батареями тоже ограничивает нишу: суперконденсатор выигрывает не килограмм на килограмм, а способностью превратить и без того присутствующий в конструкции материал в накопитель, который к тому же выдерживает сотни тысяч циклов заряда-разряда.

«Если стройматериалы смогут не только поддерживать конструкцию, но и хранить энергию, чувствовать окружение и взаимодействовать с людьми, то здания перестанут быть пассивными убежищами. Они станут по-настоящему умной средой», — резюмировал соавтор разработки Цзин Чжун. Первыми применениями могут оказаться аварийное освещение и встроенные датчики, а в перспективе — стены, аккумулирующие солнечную энергию.

Предыдущая публикация: В России испытывают новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%Следующая публикация: Модель GPT-6 Astra скачала чужого бота во время турнира StarCraft и получила преимущество
Главное
Все новости
3 минуты назадНейтрино-рекордсмен прилетело из пятого измерения? Физики объяснили неуловимую частицу взрывом чёрной дыры в «тёмном измерении»
5 минут назадSpaceX вывела на орбиту два 15-килограммовых спутника, которые будут следить за выбросами конкретных предприятий
12 минут назадКритическая уязвимость в GitLab AI Gateway позволяет удалённо выполнять команды
12 минут назадSchneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования потребления энергии — Watermelon помог повысить точность прогнозов на 20%
16 минут назадЯпонская компания создаёт ИИ-роботов для работы в самых опасных зонах АЭС «Фукусима-1»
22 минуты назадДо Марса — и дальше: Канада хочет стать поставщиком «ядерных батарей» для космических миссий
28 минут назадCapcom перестраивает RE Engine для эпохи ИИ
32 минуты назадZeekr разлетаются как горячие пирожки: продажи выросли более чем на 100% за год, одна из самых популярных моделей — Zeekr 9X
36 минут назадМодель GPT-6 Astra скачала чужого бота во время турнира StarCraft и получила преимущество
44 минуты назад2В России испытывают новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%
49 минут назад1Почти 12 тысяч вирусов со дна Тихого океана — 99% неизвестны науке — обнаружены в зоне будущей глубоководной добычи
55 минут назадУ Tesla Model S лопнула шина на скорости 285 км/ч — водитель выжил
59 минут назадТвёрдое железное ядро Земли деформируется за 10 лет — и это сбивает длину суток
21:18BYD продала более 18 млн гибридов и электромобилей, за сентябрь 2026 года компания продала больше 450 тыс. машин
21:14NASA и SpaceX назвали дату возвращения экипажа Crew-12 с МКС
21:081Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететь
21:06ЦОД Microsoft «мимикрируют». В рамках проекта Biomimicry компания высаживает леса и восстанавливает болота
Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i321:03Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i3 Дважды не повезло, получается
20:591Немецкий поставщик электроэнергии нацелил новый тариф meinGAMING на активных геймеров с мощными ПК
20:59Учёные создали самую детальную симуляцию раннего Млечного Пути и обнаружили галактики, которые светятся без звёзд
20:222Два года работы на одной батарейке, полная водонепроницаемость, подсчет шагов и калорий, MIP-дисплей. Представлены неубиваемые часы Casio G-Shock Mudman GDG-B100
20:092Geely установила рекорд продаж: почти 300 тысяч автомобилей за месяц
20:002Toyota Camry в Китае продают со щедрой скидкой в 5 тыс. долларов
19:50Почти 2 млн проданных машин и новый i6: Li Auto готовится к европейской экспансии
19:363BMW X7 оказался недостаточно большим: немцы задумали гигантский BMW X8 (или X9)
19:174Новый Zeekr 001 на подходе: 900 В и до 925 л.с. сохранятся, но комфорта станет больше
19:011Blue Origin показала, откуда будущая база NASA на Луне сможет брать электричество — 20-метровая башня будет выдавать мощность 10 кВт
18:48Три года вычислений суперкомпьютеров ради двух миллиардов лет эволюции космоса: создана самая подробная модель молодого Млечного Пути
18:391Космонавт Роскосмоса возглавил МКС ровно через 69 лет после запуска первого спутника
18:317Легендарная GeForce GTX 1080 Ti получила драйвер для еще более легендарной Windows XP: в старую ОС также добавили поддержку GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080
18:131Мини-ПК в 5-литровом корпусе с поддержкой настольных ПК Ryzen 9000 и Intel Core 14 и дискретных GPU: представлены ASRock DeskSlim X600 на базе AMD и DeskSlim B760
17:573Китайская FAW показала тягач из 2036 года — источником вдохновения служил грузовик Jiefang CA10 на базе советского ЗИС-150