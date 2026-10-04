У Tesla Model S лопнула шина на скорости 285 км/ч — водитель выжил

В Германии Tesla Model S Plaid попала в серьезную аварию во время движения по автобану со скоростью около 285 км/ч. У электромобиля разорвалась шина, после чего водитель потерял управление, машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Несмотря на то, что от машины мало что осталось, водитель выжил.

Видео аварии было опубликовано на YouTube-канале AK58, а позднее распространилось в соцсети X. Судя по описанию ролика, ДТП произошло в сентябре 2026 года.

Водитель неоднократно разгонял Model S Plaid примерно до 250 км/ч, а затем несколько раз приближался к отметке 280 км/ч. Непосредственно перед аварией спидометр показывал около 286 км/ч. Автор ролика, предположительно находившийся за рулем, сообщил, что остался жив.

Попавшая в аварию Model S Plaid была выпущена в 2024 году и к моменту происшествия проехала около 19 тыс. км. Автомобиль был оснащен шинами Goodyear Eagle F1 SuperSport. По словам автора, уже после аварии он узнал об отзывной кампании, объявленной в апреле для соответствующей модели шин из-за риска деламинации — отделения протектора от каркаса. Однако нет подтверждений, что именно этот дефект стал причиной повреждения шины в данном случае.

Model S Plaid относится к самым мощным серийным автомобилям Tesla: ее силовая установка развивает более 1000 л.с., разгон до 100 км/ч занимает около 2,1 секунды, а максимальная скорость достигает 322 км/ч.