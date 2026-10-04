BYD продала более 18 млн гибридов и электромобилей, за сентябрь 2026 года компания продала больше 450 тыс. машин

А всего с начала года продажи BYD превысили 3,13 млн машин

Авто и транспортBYD

BYD отчиталась о продаже более 460 тыс. автомобилей в сентябре 2026 года. Почти 180 тыс. легковых автомобилей и пикапов были реализованы за пределами Китая. По итогам первых девяти месяцев года совокупные продажи компании превысили 3,13 млн машин.

BYD продала более 18 млн гибридов и электромобилей, за сентябрь 2026 года компания продала больше 450 тыс. машин
Источник изображения: BYD через Autohome

Основной объем сентябрьских продаж обеспечили массовые семейства Dynasty и Ocean — 394 945 автомобилей. Бренд Fangchengbao (Formula Leopard) реализовал 43 181 машину, премиальный суббренд Denza — 18 198, а флагманский Yangwang — 389 автомобилей. Кроме того, совокупные продажи автомобилей BYD на новых источниках энергии (NEV) за всю историю компании превысили 18,2 млн единиц.

Юбилейного рубежа достигла линейка Dynasty: с конвейера сошел ее 10-миллионный автомобиль. Следующей крупной премьерой BYD станет новый Han, официальный запуск которого в Китае запланирован на 13 октября. Предварительные заказы на седан уже принимаются.

Новый Han предложат в трех версиях, цены на условиях предпродажи — от 250 до 300 тыс. юаней — примерно $37,3–44,8 тыс. или 3,11–3,73 млн рублей. Модель сохранила фирменную стилистику Dynasty с дизайном Dragon Face. Автомобиль крупный: размеры составляют 5256×1999×1510 мм при колесной базе 3130 мм. Для Han предусмотрена система помощи водителю «Глаз Бога» уровня B с лидаром.

Покупателям предложат подключаемую гибридную и полностью электрическую версии. Гибрид получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и электродвигатель мощностью 272 л.с. Емкость тяговой батареи составит 54,489 кВт·ч, а заявленный запас хода только на чистом электричестве (по циклу WLTC) — 370 км.

Электрический Han будет доступен с задним и полным приводом. В заднеприводной версии электромотор развивает 503 л.с. Мощность полноприводной — 775 л.с. Такой седан сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды и развивать максимальную скорость 270 км/ч.

Для электрического Han заявлена батарея емкостью 102,326 кВт·ч. В зависимости от версии запас хода по китайскому циклу CLTC составит 820, 850, 880, 970 или 1008 км.

Сегодня сообщалось, что BYD Qin MAX стал хитом в Китае — просторный и недорогой седан продается в количествах больше 10 тыс. в месяц уже два месяца подряд.

 

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