NASA и SpaceX назвали дату возвращения экипажа Crew-12 с МКС

Crew Dragon должен отстыковаться 7 октября и доставить четырёх астронавтов к побережью Калифорнии утром 8 октября, если погода позволит

NASA и SpaceX рассчитывают провести отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 от Международной космической станции не ранее 1:05 7 октября по времени Восточного побережья США (EDT). Решение принято после оценки погоды и условий в районе приводнения у побережья Калифорнии.

На Землю должны вернуться астронавты NASA Джессика Меир (Jessica Meir) и Джек Хэтэуэй (Jack Hathaway), астронавт Европейского космического агентства Софи Адено (Sophie Adenot) и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. При отстыковке 7 октября приводнение Crew Dragon ожидается около 11:25 8 октября, однако точное время и место будут определены ближе к возвращению.

Источник изображения: NASA

Пока экипаж и специалисты NASA и SpaceX продолжают следить за обстановкой в зоне посадки. Отстыковка зависит не только от готовности корабля и спасательных команд, но и от погоды и состояния моря. Следующая оценка условий состоится примерно за 48 часов до запланированной отстыковки.

4 октября экипаж Crew-12 передал обязанности сменщикам. Джессика Меир также передала командование МКС космонавту Роскосмоса Петру Дуброву во время церемонии смены командира.