NASA и SpaceX назвали дату возвращения экипажа Crew-12 с МКС

Crew Dragon должен отстыковаться 7 октября и доставить четырёх астронавтов к побережью Калифорнии утром 8 октября, если погода позволит

Наука и космосSpaceXNASA

NASA и SpaceX рассчитывают провести отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 от Международной космической станции не ранее 1:05 7 октября по времени Восточного побережья США (EDT). Решение принято после оценки погоды и условий в районе приводнения у побережья Калифорнии.

На Землю должны вернуться астронавты NASA Джессика Меир (Jessica Meir) и Джек Хэтэуэй (Jack Hathaway), астронавт Европейского космического агентства Софи Адено (Sophie Adenot) и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. При отстыковке 7 октября приводнение Crew Dragon ожидается около 11:25 8 октября, однако точное время и место будут определены ближе к возвращению.

NASA и SpaceX назвали дату возвращения экипажа Crew-12 с МКС
Источник изображения: NASA

Пока экипаж и специалисты NASA и SpaceX продолжают следить за обстановкой в зоне посадки. Отстыковка зависит не только от готовности корабля и спасательных команд, но и от погоды и состояния моря. Следующая оценка условий состоится примерно за 48 часов до запланированной отстыковки.

4 октября экипаж Crew-12 передал обязанности сменщикам. Джессика Меир также передала командование МКС космонавту Роскосмоса Петру Дуброву во время церемонии смены командира.

Предыдущая публикация: Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететьСледующая публикация: BYD продала более 18 млн гибридов и электромобилей, за сентябрь 2026 года компания продала больше 450 тыс. машин
Главное
Все новости
59 секунд назадНейтрино-рекордсмен прилетело из пятого измерения? Физики объяснили неуловимую частицу взрывом чёрной дыры в «тёмном измерении»
3 минуты назадSpaceX вывела на орбиту два 15-килограммовых спутника, которые будут следить за выбросами конкретных предприятий
10 минут назадКритическая уязвимость в GitLab AI Gateway позволяет удалённо выполнять команды
10 минут назадSchneider Electric испытала квантовый процессор для прогнозирования потребления энергии — Watermelon помог повысить точность прогнозов на 20%
14 минут назадЯпонская компания создаёт ИИ-роботов для работы в самых опасных зонах АЭС «Фукусима-1»
20 минут назадДо Марса — и дальше: Канада хочет стать поставщиком «ядерных батарей» для космических миссий
26 минут назадCapcom перестраивает RE Engine для эпохи ИИ
30 минут назадZeekr разлетаются как горячие пирожки: продажи выросли более чем на 100% за год, одна из самых популярных моделей — Zeekr 9X
34 минуты назадМодель GPT-6 Astra скачала чужого бота во время турнира StarCraft и получила преимущество
38 минут назадСуперконденсатор встроили прямо в цементную плиту: китайские инженеры напечатали на 3D-принтере бетон, который накапливает электричество
42 минуты назад2В России испытывают новую энергоустановку на топливных элементах с КПД более 50%
47 минут назад1Почти 12 тысяч вирусов со дна Тихого океана — 99% неизвестны науке — обнаружены в зоне будущей глубоководной добычи
52 минуты назадУ Tesla Model S лопнула шина на скорости 285 км/ч — водитель выжил
57 минут назадТвёрдое железное ядро Земли деформируется за 10 лет — и это сбивает длину суток
21:18BYD продала более 18 млн гибридов и электромобилей, за сентябрь 2026 года компания продала больше 450 тыс. машин
21:081Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететь
21:06ЦОД Microsoft «мимикрируют». В рамках проекта Biomimicry компания высаживает леса и восстанавливает болота
Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i321:03Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i3 Дважды не повезло, получается
20:591Немецкий поставщик электроэнергии нацелил новый тариф meinGAMING на активных геймеров с мощными ПК
20:59Учёные создали самую детальную симуляцию раннего Млечного Пути и обнаружили галактики, которые светятся без звёзд
20:222Два года работы на одной батарейке, полная водонепроницаемость, подсчет шагов и калорий, MIP-дисплей. Представлены неубиваемые часы Casio G-Shock Mudman GDG-B100
20:092Geely установила рекорд продаж: почти 300 тысяч автомобилей за месяц
20:002Toyota Camry в Китае продают со щедрой скидкой в 5 тыс. долларов
19:50Почти 2 млн проданных машин и новый i6: Li Auto готовится к европейской экспансии
19:363BMW X7 оказался недостаточно большим: немцы задумали гигантский BMW X8 (или X9)
19:174Новый Zeekr 001 на подходе: 900 В и до 925 л.с. сохранятся, но комфорта станет больше
19:011Blue Origin показала, откуда будущая база NASA на Луне сможет брать электричество — 20-метровая башня будет выдавать мощность 10 кВт
18:48Три года вычислений суперкомпьютеров ради двух миллиардов лет эволюции космоса: создана самая подробная модель молодого Млечного Пути
18:391Космонавт Роскосмоса возглавил МКС ровно через 69 лет после запуска первого спутника
18:317Легендарная GeForce GTX 1080 Ti получила драйвер для еще более легендарной Windows XP: в старую ОС также добавили поддержку GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080
18:131Мини-ПК в 5-литровом корпусе с поддержкой настольных ПК Ryzen 9000 и Intel Core 14 и дискретных GPU: представлены ASRock DeskSlim X600 на базе AMD и DeskSlim B760
17:573Китайская FAW показала тягач из 2036 года — источником вдохновения служил грузовик Jiefang CA10 на базе советского ЗИС-150