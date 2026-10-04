ЦОД Microsoft «мимикрируют». В рамках проекта Biomimicry компания высаживает леса и восстанавливает болота

В последнее время жители регионов с ЦОД недовольны этими объектами

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Компания Microsoft хочет, чтобы её центры обработки данных не так сильно бросались в глаза и визуально скрывались за природными ландшафтами. Для этого у копании есть целый проект Biomimicry.

В рамках этого проекта компания преобразует территорию вокруг своих ЦОД, восстанавливая водно-болотные угодья и высаживая местные растения в садах. Это должно помочь зданиям ЦОД органично вписаться в местные экосистемы, и реализуется это уже более чем на 20 объектах.

К примеру, на территории в Маунт-Плезанте, где расположен ЦОД Fairwater, находится более 40 гектар прерий и лесов. Microsoft даже разработала пруды для сбора ливневых вод с водосборными бассейнами для удержания осадка.

ЦОД Microsoft «мимикрируют». В рамках проекта Biomimicry компания высаживает леса и восстанавливает болота
Источник изображения: The Verge

Официально мотивы Microsoft связаны с охраной природы. Цель проекта, по словам компании, состоит в том, чтобы интегрировать центры обработки данных в природный ландшафт на площадках по всей территории США и Германии, учитывая мнение местного сообщества и используя экологические исследования для составления карты местной среды. Однако есть мнение, что компания таким образом пытается снизить уровень негатива вокруг ЦОД у жителей соответствующих регионов.

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