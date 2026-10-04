Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i3

Дважды не повезло, получается

ПроцессорыAMD

Пользователь форума Reddit под ником BitProfessional3792 рассказал о том, как дважды пытался купить Ryzen 7 9850X3D на Amazon, и дважды у него ничего не получилось. Точнее, процессоры приехали, но это были вовсе не заказанные Ryzen, а старые Intel Core i3.

Пользователь дважды заказал Ryzen 7 9850X3D на Amazon — и дважды получил старые Core i3
Источник изображения: Reddit/BitProfessional3792

Изначально покупатель приобрел Ryzen 7 9850X3D вместе с материнской платой MSI MAG X870E Carbon. Важно, что процессор продавался и отправлялся непосредственно Amazon, а не сторонним продавцом, что обычно снижает риск подобных подмен.

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Источник изображения: Reddit/BitProfessional3792

После получения первого заказа выяснилось, что внутри фирменной упаковки AMD находится процессор Intel. Верхняя пломба коробки была целой, но нижняя часть упаковки была повреждена. Предположительно, ее вскрыли снизу, заменили Ryzen на более дешевый процессор, а затем вернули товар.

Покупатель оформил возврат, но, не дожидаясь возмещения денег, заказал второй Ryzen 7 9850X3D с доставкой в тот же день. Результат оказался практически таким же: на коробке снова обнаружились следы вскрытия снизу, а внутри находился Intel Core i3-3220 — процессор поколения Ivy Bridge, представленный еще в 2012 году.

На обеих упаковках были наклейки LPN (License Plate Number). Amazon использует такие идентификаторы для отслеживания товаров в своей логистической системе, а LPN часто встречаются на возвращенной продукции. Это позволяет предположить, что оба экземпляра Ryzen могли ранее побывать у других покупателей и вернуться на склад уже после подмены процессоров.

Если эта версия верна, система проверки возвращенных товаров Amazon не обнаружила повреждение упаковок и замену содержимого, после чего процессоры снова поступили в продажу.

Amazon занимается возвратом средств за покупку. История примечательна тем, что покупатель столкнулся с одной и той же проблемой дважды подряд, причем оба процессора продавались и доставлялись непосредственно Amazon.

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