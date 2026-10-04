Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететь

HyFlux использует холод жидкого водорода для охлаждения полностью сверхпроводящего двигателя и обходит по удельной мощности NASA

Авиация

Британский стартап HyFlux разрабатывает полностью сверхпроводящий электромотор для авиации, используя в качестве хладагента жидкий водород, который в любом случае должен находиться на борту водородного самолёта. Идея изящна: топливо с температурой около -253 градусов Цельсия попутно охлаждает обмотки двигателя. Компания заявляет об удельной мощности более 20 киловатт на килограмм в перспективе многомегаваттных двигательных установок.

Для сравнения: программа NASA Glenn High-Efficiency Megawatt Motor ставит целью 16 кВт/кг и КПД 99% на частично сверхпроводящей машине. Однако, как отмечается в аналитической записке TFIE Strategy Briefing, цифра удельной мощности — лишь начальная точка. Главный вопрос: сколько массы добавится, когда мотор обрастёт всем необходимым для реального полёта — силовой электроникой, криогенной обвязкой, системами безопасности и тепловыми экранами?

Публичных данных о том, как выглядит полностью укомплектованная лётная двигательная установка, пока нет. HyFlux пока что лишь демонстрировала 100-киловаттный прототип. Криогенная среда добавляет сложности: как поведёт себя мотор при отказе охлаждения, как защитить соседние системы от экстремального холода, как обслуживать такую установку в условиях рядового аэропорта.

Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететь
Источник изображения: HyFlux

Но главная проблема HyFlux — не сам мотор, а рынок, ради которого он создаётся. Согласно современному анализу водородной пассажирской авиации в сентябре 2026 года, вероятность появления коммерческих водородных самолётов к 2050 году оценивается менее чем в 1%. Регуляторы разрабатывают пути сертификации, и нет фундаментальных причин, по которым водородный самолёт не смог бы летать. Но остаётся главное: сможет ли такая самолёт сохранить полезную нагрузку, дальность и резервы, дойти до серийного производства и найти достаточное количество аэропортов, способных надёжно заправлять криогенным водородом в регулярном расписании.

Мотор с рекордной удельной мощностью помогает выиграть массу — а масса напрямую конкурирует с пассажирами, топливом и дальностью. Но он не устраняет остальные узкие места: низкую объёмную плотность энергии водорода, необходимость в защищённых криогенных баках, влияние на компоновку и центровку самолёта и потребность в новой топливной инфраструктуре аэропортов. Водородное авиаснабжение в масштабах авиакомпаний — это не сегодняшний рынок промышленного газа, а капиталоёмкая энергетическая инфраструктура. Одновременно развиваются конкуренты: электрические батарейные самолёты поднимаются по дальности снизу, гибриды расширяют радиус, а традиционные турбины могут работать на экологичном авиатопливе без замены всей архитектуры.

Таким образом, HyFlux делает сразу две ставки. Первая — что полностью сверхпроводящий мотор сохранит подавляющее преимущество по массе после установки всего вспомогательного оборудования. Вторая, гораздо более крупная, — что коммерческая водородная авиация вообще состоится в значимых объёмах. Даже сертиифицированный мотор не создаст рынок, на который можно его поставлять.

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