Немецкий поставщик электроэнергии нацелил новый тариф meinGAMING на активных геймеров с мощными ПК

Немецкий поставщик электроэнергии SWK Energie запустил рекламную кампанию, нацеленную на геймеров. В её рамках компания рекламирует тариф meinGAMING, причём для рекламы были даже привлечены некоторые довольно известные стримеры.

Тариф рекламируется, как решение для геймеров, явно владеющих мощными игровыми компьютерами. В описании в том числе сказано, что тариф будет выгоден тем, кто потребляет много энергии из-за игр, стриминга или просто потому, что в домохозяйстве работает много устройств.

Сам по себе тариф изначально не самый выгодный, но становится выгодным при потреблении свыше 2500 кВтч в год. При этом, само собой, высокое потребление может быть связано вовсе не с играми, а, к примеру, с несколькими электромобилями или активным использованием кухонного оборудования.

Чтобы выйти за пределы 2500 кВтч в год нужно, чтобы потребление в месяц превышало 200 кВтч. Учитывая акцент на энергоэффективность во многих странах Европы, это довольно немало. Но достаточно взять один мощный игровой ПК с RTX 5090, и годовое потребление уже может вырасти на 1000-2000 кВтч в зависимости от того, по сколько часов в день владелец будет играть на таком компьютере.