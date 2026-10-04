Два года работы на одной батарейке, полная водонепроницаемость, подсчет шагов и калорий, MIP-дисплей. Представлены неубиваемые часы Casio G-Shock Mudman GDG-B100

И они даже немного умные

Casio представила в Японии новую серию защищенных часов G-Shock Mudman GDG-B100. В линейку вошли три модели: черная GDG-B100-1, GDG-B100-1A3 с оливковыми акцентами и GDG-B100-1A5 с элементами песочного цвета. Продажи стартуют в октябре, предварительные заказы уже принимаются на японском сайте Casio.

Стоимость всех трех вариантов составляет 38 500 иен — $245. Новинки сочетают традиционную для Mudman повышенную прочность с функциями, характерными для умных часов: отслеживанием физической активности, Bluetooth-соединением со смартфоном и уведомлениями.

Часы получили цифровой MIP-дисплей с высокой контрастностью, который лучше читается под прямыми солнечными лучами по сравнению с обычными ЖК-экранами. В темноте используется красная светодиодная подсветка.

Для защиты от грязи, пыли и песка применяется армированная углеродным волокном смола, а кнопки получили специальные уплотнения. Размеры GDG-B100 составляют 63,6×49,6×16,2 мм при массе 66 граммов. Защита от воды — ATM20 (с часами можно плавать, заниматься прыжками в воду, совершать любительские погружения с аквалангом на небольшие глубины).

Встроенный датчик позволяет считать шаги, оценивать темп движения, пройденное расстояние и количество потраченных калорий. Собственного GPS у часов нет: для первоначальной калибровки используется GPS подключенного смартфона. После настройки GDG-B100 способны самостоятельно оценивать пройденное расстояние.

Со смартфоном часы соединяются по Bluetooth через приложение Casio Watches. Поддерживаются автоматическая синхронизация времени и уведомления о входящих звонках, электронных письмах и сообщениях из приложений при помощи вибрации.

При этом GDG-B100 не получили фирменную солнечную систему питания Tough Solar. Вместо нее используется обычная батарейка CR2032, ресурса которой хватает примерно на два года. Также предусмотрены секундомер, интервальные таймеры и мировое время с поддержкой 38 часовых поясов.