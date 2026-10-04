Geely установила рекорд продаж: почти 300 тысяч автомобилей за месяц

Geely продала более 2,2 млн автомобилей с начала года

Geely Automobile отчиталась о рекордных продажах по итогам сентября 2026 года. За месяц компания реализовала 292 168 автомобилей — это лучший результат с начала года. Продажи выросли на 7% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 8% относительно августа.

Рекордным оказался и результат за первые девять месяцев года. С января по сентябрь Geely продала 2 235 481 автомобиль — новый максимум для этого периода.

Одним из главных драйверов роста остаются автомобили на новых источниках энергии, к которым в Китае относят электромобили и подключаемые гибриды. В сентябре их продажи достигли 190 868 машин — рост на 16% в годовом выражении и на 9% по сравнению с августом. Таким образом, электромобили и гибриды обеспечили около 65% всех продаж Geely за месяц.

Особенно быстро растут зарубежные продажи компании. В сентябре Geely реализовала за пределами Китая 106 685 автомобилей — на 162% больше, чем годом ранее. На экспорт пришлось около 36,5% общего сентябрьского объема продаж. Сентябрь стал уже четвертым месяцем подряд, когда зарубежные продажи Geely превышают 100 тыс. автомобилей.