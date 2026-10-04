Toyota Camry в Китае продают со щедрой скидкой в 5 тыс. долларов

Совместное предприятие GAC Toyota запустило в Китае масштабную программу стимулирования спроса сразу на 7 моделей. Покупателям предлагают скидки, финансовые бонусы и дополнительные преимущества, а максимальная совокупная скидка достигает 39 тыс. юаней — около $5,8 тыс. или 485 тыс. рублей.

Акция приурочена к праздничному периоду, связанному с Национальным днем КНР. Она распространяется на электрические bZ7 и bZ3X, а также Toyota Camry, Highlander, Sienna, Wildlander и Frontlander.

Одно из наиболее щедрых предложений действует на Toyota Camry. Совокупная выгода при покупке седана может достигать 35 тыс. юаней — около $5,2 тыс. или 435 тыс. рублей. Для компактного кроссовера Toyota Frontlander предусмотрена максимальная скидка до 39 тыс. юаней, а для Wildlander — до 29 тыс. юаней, или примерно $4,3 тыс. и 360 тыс. рублей.