Почти 2 млн проданных машин и новый i6: Li Auto готовится к европейской экспансии

О своих планах на европейский рынок Li Auto объявит на Парижском автосалоне

Li Auto отчиталась о поставке 31 817 автомобилей в сентябре 2026 года. К концу месяца совокупные поставки компании за всю историю достигли 1 833 651 машины. Одновременно китайский производитель готовится к выходу на европейский рынок: Li Auto примет участие в Парижском автосалоне.

В Китае компания продолжает расширять и обновлять модельный ряд. Поставки нового Li L6 превысили 10 тыс. автомобилей, что, по данным производителя, позволило модели войти в тройку лидеров сегмента последовательных гибридов. Кроме того, на рынок вышли обновленный MEGA Home и новый i9 Home.

Одной из ближайших премьер станет обновленный Li i6, запуск которого в Китае запланирован на конец октября. Кроссовер получит небольшие изменения внешности в стиле новых L9 и i9, полускрытые дверные ручки и 20- или 21-дюймовые колеса. Габариты автомобиля составляют 4950×1935×1655 мм, колесная база — 3000 мм.

Одним из главных технических нововведений i6 станет аккумулятор собственной разработки Li Auto. Компания самостоятельно разработала ключевую архитектуру батарейной системы, включая аккумуляторные ячейки с поддержкой быстрой зарядки, батарейный блок и систему управления BMS. Производством ячеек займутся партнеры Sunwoda и CALB, а сборкой батарейных блоков будет заниматься сама Li Auto.

Для i6 также предусмотрен опциональный пакет Mach. Он включает два фирменных процессора Mach M100 и четыре лидара: основной на крыше, два по бокам и один сзади. Пакет также добавит ряд опций (например, электропривод дверей). В качестве отдельной опции будет доступен выдвижной электрический фаркоп.

Электрический i6 предложат с задним и полным приводом. Одномоторная версия получит электродвигатель мощностью 340 л.с., а полноприводная — два мотора суммарной мощностью 544 л.с.