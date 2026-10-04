BMW X7 оказался недостаточно большим: немцы задумали гигантский BMW X8 (или X9)

BMW рассматривает возможность создания нового полноразмерного кроссовера, который займет место выше нынешнего X7. Проект в первую очередь ориентирован на американский рынок, где традиционно высок спрос на крупные премиальные SUV.

Внутреннее обозначение проекта предположительно — G63. Серийная модель может получить название X8 или X9, но название пока не утверждено. Сам проект пока находится на стадии оценки.

Если проект получит серийное воплощение, модель станет самым крупным SUV в истории BMW. Для сравнения, длина нынешнего X7 составляет около 5,18 м. Но новая модель может достичь размеров Cadillac Escalade — 5,38 м. Увеличенный кузов позволит сделать просторнее пассажирский салон и багажное отделение.

Одним из возможных мест производства называют завод BMW в Спартанберге, штат Южная Каролина. Предприятие уже является одним из ключевых производственных центров компании и выпускает кроссоверы BMW для различных рынков.

BMW ранее заявляла о намерении расширять производство семейства X непосредственно в регионах присутствия. Поэтому выпуск нового флагманского SUV в США выглядит логичным вариантом, особенно с учетом предполагаемой ориентации модели на американский рынок.