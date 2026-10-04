Новый Zeekr 001 на подходе: 900 В и до 925 л.с. сохранятся, но комфорта станет больше

Zeekr официально сообщила о подготовке обновленного Zeekr 001. Модель 2027 года планируется вывести на китайский рынок в первом квартале следующего года. Автомобиль сохранит узнаваемый кузов и 900-вольтовую архитектуру, но получит расширенное оснащение и больше вариантов исполнения.

Как сообщает Autohome, одним из главных направлений обновления станет комфорт. Zeekr намерена добавить новые функции, расширить возможности индивидуального оформления и увеличить количество доступных модификаций 001.

Подробные характеристики модели 2027 года пока не раскрыты. Сейчас в Китае Zeekr 001 предлагается в пяти исполнениях стоимостью от 270 до 365 тыс. юаней (3,4-4,6 млн рублей).

Актуальная модель построена на полностью 900-вольтовой электрической архитектуре. В наиболее мощной версии силовая установка развивает до 925 л.с. При этом Zeekr 001 является практичным автомобилем: объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях достигает 2144 литра.

В оснащении — кресла с функцией 3D-массажа для всех пассажиров и аудиосистема с 29 динамиками общей заявленной мощностью 4680 Вт.

Перед выходом обновленного Zeekr 001 компания стимулирует продажи нынешней версии. В Китае до конца октября действует программа, по которой покупатели могут получить субсидию на страховку в размере 10 тыс. юаней и дополнительные опции при внесении депозита 5000 юаней.