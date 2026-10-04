Blue Origin показала, откуда будущая база NASA на Луне сможет брать электричество — 20-метровая башня будет выдавать мощность 10 кВт

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса представила Power Tower — складную солнечную электростанцию высотой около 20 метров, предназначенную для энергоснабжения будущих баз в районе южного полюса Луны.

По данным Blue Origin, одна такая установка сможет вырабатывать более 10 кВт электроэнергии. Компания также опубликовала анимацию доставки системы на поверхность Луны и ее последующего автоматического развертывания.

В сложенном состоянии Power Tower предполагается перевозить посадочным аппаратом. После прилунения вертикальная мачта поднимается примерно на 20 метров, а затем из ее центральной части раскрываются конструкции с солнечными панелями.

Большая высота особенно важна для южного полюса Луны. Солнце там находится низко над горизонтом, а неровности рельефа создают протяженные тени. Подъем панелей над поверхностью потенциально позволяет увеличить время их освещения и сделать выработку энергии более стабильной.

Конструкция Power Tower выполнена по модульному принципу. Blue Origin рассматривает возможность использования таких установок не только для питания отдельных посадочных аппаратов, но и для создания распределенной энергетической сети. Электроэнергия в таком случае сможет передаваться научному оборудованию, жилым модулям и другим элементам будущей лунной инфраструктуры.

Технология уже прошла испытания на Земле. Blue Origin показала видео тестового развертывания, проведенного 22 июля 2026 года. В ходе испытания мачта поднялась в вертикальное положение, после чего раскрылись несущие элементы с солнечными панелями.

Power Tower стала развитием более ранней системы Lunar Array Mast and Power System (LAMPS), разработанной Honeybee Robotics, которая входит в Blue Origin. Ее испытания проводились в Космическом центре имени Джонсона NASA в 2024 году.

Honeybee Robotics также участвовала в программе NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT), посвященной разработке вертикальных солнечных электростанций для длительной работы на поверхности Луны.

Blue Origin указывает южный полюс Луны как предполагаемое место применения Power Tower. Этот регион NASA рассматривает как один из ключевых районов для создания долговременной инфраструктуры в рамках программы Artemis.