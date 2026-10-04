Blue Origin показала, откуда будущая база NASA на Луне сможет брать электричество — 20-метровая башня будет выдавать мощность 10 кВт

Безос готовит энергетическую инфраструктуру для Луны

Наука и космосBlue Origin

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса представила Power Tower — складную солнечную электростанцию высотой около 20 метров, предназначенную для энергоснабжения будущих баз в районе южного полюса Луны.

Blue Origin показала, откуда будущая база NASA на Луне сможет брать электричество — 20-метровая башня будет выдавать мощность 10 кВт
Источник изображения: Blue Origin через Space.com

По данным Blue Origin, одна такая установка сможет вырабатывать более 10 кВт электроэнергии. Компания также опубликовала анимацию доставки системы на поверхность Луны и ее последующего автоматического развертывания.

В сложенном состоянии Power Tower предполагается перевозить посадочным аппаратом. После прилунения вертикальная мачта поднимается примерно на 20 метров, а затем из ее центральной части раскрываются конструкции с солнечными панелями.

Большая высота особенно важна для южного полюса Луны. Солнце там находится низко над горизонтом, а неровности рельефа создают протяженные тени. Подъем панелей над поверхностью потенциально позволяет увеличить время их освещения и сделать выработку энергии более стабильной.

Конструкция Power Tower выполнена по модульному принципу. Blue Origin рассматривает возможность использования таких установок не только для питания отдельных посадочных аппаратов, но и для создания распределенной энергетической сети. Электроэнергия в таком случае сможет передаваться научному оборудованию, жилым модулям и другим элементам будущей лунной инфраструктуры.

Технология уже прошла испытания на Земле. Blue Origin показала видео тестового развертывания, проведенного 22 июля 2026 года. В ходе испытания мачта поднялась в вертикальное положение, после чего раскрылись несущие элементы с солнечными панелями.

Power Tower стала развитием более ранней системы Lunar Array Mast and Power System (LAMPS), разработанной Honeybee Robotics, которая входит в Blue Origin. Ее испытания проводились в Космическом центре имени Джонсона NASA в 2024 году.

Honeybee Robotics также участвовала в программе NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT), посвященной разработке вертикальных солнечных электростанций для длительной работы на поверхности Луны.

Blue Origin указывает южный полюс Луны как предполагаемое место применения Power Tower. Этот регион NASA рассматривает как один из ключевых районов для создания долговременной инфраструктуры в рамках программы Artemis.

 

Предыдущая публикация: Три года вычислений суперкомпьютеров ради двух миллиардов лет эволюции космоса: создана самая подробная модель молодого Млечного ПутиСледующая публикация: Новый Zeekr 001 на подходе: 900 В и до 925 л.с. сохранятся, но комфорта станет больше
Главное
Все новости
2 минуты назадToyota Camry в Китае продают со щедрой скидкой в 5 тыс. долларов
11 минут назадПочти 2 млн проданных машин и новый i6: Li Auto готовится к европейской экспансии
25 минут назадBMW X7 оказался недостаточно большим: немцы задумали гигантский BMW X8 (или X9)
45 минут назад2Новый Zeekr 001 на подходе: 900 В и до 925 л.с. сохранятся, но комфорта станет больше
18:48Три года вычислений суперкомпьютеров ради двух миллиардов лет эволюции космоса: создана самая подробная модель молодого Млечного Пути
18:391Космонавт Роскосмоса возглавил МКС ровно через 69 лет после запуска первого спутника
18:313Легендарная GeForce GTX 1080 Ti получила драйвер для еще более легендарной Windows XP: в старую ОС также добавили поддержку GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080
18:131Мини-ПК в 5-литровом корпусе с поддержкой настольных ПК Ryzen 9000 и Intel Core 14 и дискретных GPU: представлены ASRock DeskSlim X600 на базе AMD и DeskSlim B760
17:573Китайская FAW показала тягач из 2036 года — источником вдохновения служил грузовик Jiefang CA10 на базе советского ЗИС-150
17:456Обновленный Kia K5 начали продавать в России: гибрид, «автомат» и цена 4,95 млн рублей
17:4011Китайский аналог Boeing 737 и Airbus A320 может остаться без ключевых деталей: США замедляют производство COMAC C919, Китай может пойти по пути полной локализации
17:224Galaxy S27 может избавиться от бликов на фото без дорогого покрытия линз
17:15Одна ракета каждые шесть дней: новый космодром Китая выходит на большую мощность
17:06OpenAI раскрыла ещё один случай несанкционированного доступа ИИ-агента к системе правительства Австралии
16:492В современной Вселенной запасы нейтрального водорода почти не изменились, но рождение звёзд замедлилось в 2,5 раза
Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты16:39Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты Телескоп ALMA запечатлел систему WISPIT 2 в 430 световых годах от Земли и подтвердил: планеты формируются именно так, как предсказывали компьютерные симуляции
16:29Broadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов
16:221Крупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell
«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути16:151«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути В Liller 1 раньше не знали ни одной переменной звезды, телескоп нашёл 915 — почти вдвое больше, чем в лидировавшем ранее ω Центавра
14:426Умные часы от Lenovo с большим экраном и защитой IP68 — всего 28 долларов. Lenovo Watch Fit 3 вышли в продажу
14:336Новую BMW 3 Series привезут в Россию — базовая версия удачно попала под льготный утильсбор
14:2810Исследование: чат-боты вызывают зависимость, усиливают бред и подталкивают к суициду. Учёные из Лондона описали механизм
14:262Nissan Teana вернулся в Россию: за бизнес-седан с мотором мощностью 156 л.с. просят 3,8 млн рублей
14:212Папа Лев XIV выступил с критикой ИИ-искусства призвал Церковь заключить новый союз с художниками
14:151Свежую Marvel's Wolverine уже запустили на ПК через эмулятор, получив до 20 к/с
14:14Не твердое, не жидкое и даже не просто плазма: российские физики обнаружили необычный переход
14:091ПК-игры на пике, несмотря на высокие цены комплектующих. Выручка Steam по итогам года может установить новый рекорд
14:07Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек
13:5513OpenAI выбрала процессоры AMD Epyc, а не Nvidia Vera, так как последние отстают по уровню зрелости
13:459Японцы воскресили CD-плеер и научили его светиться ночью. Представлен Pixel Tunes After Hours — СD-плеер за $85 с поддержкой Bluetooth 5.3 и зарядкой по USB-C
13:36«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта
13:343Этот ноутбук можно уронить с высоты до 90 см и установить внутри две батареи. Представлен обновлённый Dell Pro Rugged 14