Космонавт Роскосмоса возглавил МКС ровно через 69 лет после запуска первого спутника

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров принял командование Международной космической станцией. Полномочия ему передала астронавт NASA Джессика Меир, которая вместе с остальными участниками миссии Crew-12 готовится вернуться на Землю.

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На борту МКС состоялась традиционная церемония смены командира. Меир передала Дуброву символический ключ от станции, после чего российский космонавт официально возглавил экипаж орбитального комплекса.

«Большая честь и ответственность стать командиром такого потрясающего места, как МКС», — сказал Дубров во время трансляции NASA.

Космонавт также отметил символичность даты. Командование станцией он принял ровно через 69 лет после запуска первого искусственного спутника Земли — советского ПС-1, который отправился на орбиту 4 октября 1957 года.

Экипаж Crew-12 работает на Международной космической станции с середины февраля 2026 года. В его состав входят Джессика Меир и Джек Хэтэуэй из NASA, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Ожидается, что Crew-12 покинет МКС 7 октября на корабле SpaceX Crew Dragon и отправится на Землю.