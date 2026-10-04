Космонавт Роскосмоса возглавил МКС ровно через 69 лет после запуска первого спутника
Петр Дубров стал новым командиром орбитального комплекса
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров принял командование Международной космической станцией. Полномочия ему передала астронавт NASA Джессика Меир, которая вместе с остальными участниками миссии Crew-12 готовится вернуться на Землю.
На борту МКС состоялась традиционная церемония смены командира. Меир передала Дуброву символический ключ от станции, после чего российский космонавт официально возглавил экипаж орбитального комплекса.
«Большая честь и ответственность стать командиром такого потрясающего места, как МКС», — сказал Дубров во время трансляции NASA.
Космонавт также отметил символичность даты. Командование станцией он принял ровно через 69 лет после запуска первого искусственного спутника Земли — советского ПС-1, который отправился на орбиту 4 октября 1957 года.
Экипаж Crew-12 работает на Международной космической станции с середины февраля 2026 года. В его состав входят Джессика Меир и Джек Хэтэуэй из NASA, космонавт Роскосмоса Андрей Федяев и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Ожидается, что Crew-12 покинет МКС 7 октября на корабле SpaceX Crew Dragon и отправится на Землю.