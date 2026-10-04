Легендарная GeForce GTX 1080 Ti получила драйвер для еще более легендарной Windows XP: в старую ОС также добавили поддержку GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080

Энтузиаст под ником SupraGSX выпустил неофициальный драйвер Nvidia ForceWare, который позволяет использовать видеокарты поколения Pascal, включая GeForce GTX 1080 Ti, в 32-битной Windows XP.

За основу ForceWare 382.69 автор взял официальный драйвер Nvidia 368.81 — один из последних пакетов компании для Windows XP. Изначально он был рассчитан преимущественно на видеокарты поколения Maxwell, однако SupraGSX добавил поддержку Pascal, используя компоненты и данные из более новых драйверов Nvidia.

В результате Windows XP получила поддержку GeForce GTX 1060 с 3, 5 и 6 ГБ памяти, GTX 1070, GTX 1070 Ti, GTX 1080 и GTX 1080 Ti. В список также вошли Titan X Pascal и Titan Xp. Модифицированный драйвер работает и с рядом профессиональных ускорителей Quadro — P2000, P2200, P4000, P5000 и P6000. При этом сохранилась совместимость с некоторыми более старыми видеокартами Maxwell — GTX 970, GTX 980, GTX 980 Ti и GTX Titan X.

Энтузиаст не ограничился добавлением идентификаторов новых GPU. ForceWare 382.69 также адаптировали для работы Windows XP с современными мониторами и интерфейсами. В драйвере появилась поддержка DisplayPort HBR2 и HBR3, улучшилось определение HDMI 2.0, а также добавились механизмы повторного выбора режима изображения при неудачном подключении. Изменения затронули HDMI и DVI.

Доработали и панель управления Nvidia. В частности, пользователи получили расширенные возможности настройки масштабирования и соотношения сторон, что особенно актуально при подключении к старой ОС современных широкоформатных и ультрашироких мониторов.

Первые пользователи уже сообщают об успешной работе модифицированного драйвера с ультраширокими дисплеями и повышенной частотой обновления. Проект продолжает развиваться, SupraGSX принимает сообщения об ошибках и предложения на форуме Vogons.

Основная версия ForceWare 382.69 предназначена для 32-битной Windows XP. Ранее существовал и отдельный вариант для Windows XP x64, однако соответствующий репозиторий впоследствии был удален.