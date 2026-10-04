Мини-ПК в 5-литровом корпусе с поддержкой настольных ПК Ryzen 9000 и Intel Core 14 и дискретных GPU: представлены ASRock DeskSlim X600 на базе AMD и DeskSlim B760

Поддерживаются видеокарты с потреблением до 200 Вт

Настольные ПКASRock

ASRock представила серию компактных рабочих станций DeskSlim. При объеме корпуса всего 5 литров системы поддерживают полноценные настольные процессоры AMD и Intel, а также видеоускорители мощностью до 200 Вт.

Мини-ПК в 5-литровом корпусе с поддержкой настольных ПК Ryzen 9000 и Intel Core 14 и дискретных GPU: представлены ASRock DeskSlim X600 на базе AMD и DeskSlim B760
Источник изображения: ASRock

В линейку вошли две платформы — DeskSlim X600 на базе AMD и DeskSlim B760 для процессоров Intel. Первая оснащена материнской платой с сокетом AM5 и поддерживает Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000 с TDP до 120 Вт. Intel-версия использует системную плату с сокетом LGA1700 и совместима с Core 12-го, 13-го и 14-го поколений с тем же ограничением по теплопакету.

ПК DeskSlim поддерживают стандартные полноразмерные модули памяти DDR5 DIMM. На материнских платах установлены четыре слота памяти, максимальный объем ОЗУ достигает 256 ГБ — немало для 5-литрового ПК.

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Источник изображения: ASRock

Главной особенностью рабочих станций стала возможность установки достаточно мощных профессиональных видеокарт. Обе платформы получили полноценный слот PCIe 5.0 x16 и рассчитаны на двухслотовые GPU длиной до 200 мм и высотой до 88 мм. ASRock, в частности, заявляет совместимость с Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell SFF. Эта профессиональная видеокарта оснащается 24 ГБ памяти GDDR7 с ECC и предназначена как раз для компактных рабочих станций.

Для SSD предусмотрены два разъема M.2. В версии X600 оба поддерживают PCIe 5.0 x4, DeskSlim B760 получил один слот PCIe 4.0 x4 и один PCIe 5.0 x4. Сетевые возможности представлены адаптером Ethernet 2,5 Гбит/с и модулем Wi-Fi.

ASRock предлагает для DeskSlim внешние блоки питания мощностью 240 и 330 Вт. Второй вариант — для версий с дискретным GPU.

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