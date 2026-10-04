Китайская FAW показала тягач из 2036 года — источником вдохновения служил грузовик Jiefang CA10 на базе советского ЗИС-150

Китайский государственный концерн FAW представил концептуальный магистральный тягач TL.X, который демонстрирует представление компании о грузовике 2036 года. Главной особенностью прототипа стала кабина, которую разработчики попытались превратить из обычного рабочего места в полноценное жилое пространство для дальнобойщика.

Концептуальный грузовик FAW TL.X / фотоколлаж «Китайских автомобилей» Источник изображения: Китайские автомобили

Концепт показали на выставке IAA Transportation в Ганновере. Несмотря на футуристическую внешность, одним из источников вдохновения для TL.X стал первый серийный китайский грузовик Jiefang CA10, выпускавшийся с 1950-х годов на основе советского ЗИС-150.

FAW рассматривает для концепта сразу несколько вариантов силовых установок: дизельную, газовую, подзаряжаемую гибридную, водородную и полностью электрическую. Предусмотрена и система автономного управления, рассчитанная прежде всего на движение по автомагистралям. В автономном режиме рулевое колесо складывается, освобождая дополнительное пространство перед водителем.

По словам дизайнера интерьера FAW TL.X Вэньюй У, главной задачей команды было создать кабину, в которой водитель сможет не только управлять грузовиком, но и комфортно жить во время длительных поездок.

Для этого разработчики полностью переосмыслили спальную зону. В обычном магистральном тягаче кровать занимает значительную часть задней стенки кабины, а в TL.X она в дневное время поднимается к потолку. Освободившееся пространство можно использовать как полноценную жилую зону с диваном, столиком и дополнительным оборудованием.

Интерьер построен по модульному принципу. В зависимости от задач владелец сможет выбирать различные элементы, включая кухню, санузел и домашний кинотеатр с проектором. Его экран спрятан в центральной консоли и раскладывается при необходимости. Вэньюй У назвал эту систему одной из своих любимых деталей концепта.

Очевидно, что часть решений TL.X в нынешнем виде вряд ли доберется до серийных грузовиков. Например, светлый ковролин и тканевая отделка стен эффектно смотрятся на выставочном прототипе, но едва ли подходят для суровых условий эксплуатации.

Тем не менее в FAW рассчитывают постепенно перенести основные идеи концепта в серийные модели. В первую очередь это касается модульного интерьера и трансформируемой жилой зоны — такие решения могут появиться в грузовиках компании еще до 2036 года.