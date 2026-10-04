Обновленный Kia K5 начали продавать в России: гибрид, «автомат» и цена 4,95 млн рублей

Система построена на базе 2,0-литрового «атмосферника»

Авто и транспортKia

В России начались продажи обновленного Kia K5 третьего поколения с гибридной силовой установкой. Автомобили 2026 года выпуска уже появились у нескольких московских дилеров. Все экземпляры предлагаются по одинаковой цене — 4,95 млн рублей, сообщает Autonews.ru.

Обновленный Kia K5 начали продавать в России: гибрид, «автомат» и цена 4,95 млн рублей
Источник изображения: Kia через Autonews

Машины поставляются из Южной Кореи по альтернативным каналам импорта. Российским покупателям предлагают классический гибрид HEV без возможности зарядки от внешнего источника.

Силовая установка построена вокруг 2,0-литрового атмосферного бензинового двигателя мощностью 152 л.с., которому помогает электромотор. В отличие от многих современных гибридных моделей, K5 получила не вариатор, а классическую шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Автомобиль доступен только в комплектации Prestige. В ее оснащение входят подогрев передних сидений, датчик дождя, двухзонный климат-контроль и круиз-контроль, два экрана с диагональю 12,3 дюйма. Вместо традиционного селектора автоматической коробки передач используется поворотная шайба. Также в комплектацию входит аудиосистема с 12 динамиками.

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