Китайский аналог Boeing 737 и Airbus A320 может остаться без ключевых деталей: США замедляют производство COMAC C919, Китай может пойти по пути полной локализации

По тому же пути, что идет Россия

США начали замедлять выдачу экспортных лицензий на поставки в Китай компонентов для гражданской авиации. Меры могут дополнительно осложнить производство китайского пассажирского самолета COMAC C919, который создавался как конкурент Boeing 737 и Airbus A320.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

По данным Reuters, Министерство торговли США в последние недели стало медленнее согласовывать экспорт авиационных деталей в Китай. Источники агентства связывают это с продолжающимися торговыми переговорами между Вашингтоном и Пекином.

Одной из целей возможных ограничений может быть недопущение создания Comac крупных запасов иностранных компонентов. Американские власти также изучают способы упростить ограничения на поставки отдельных расходных материалов для авиационной отрасли, включая гидравлические жидкости.

C919 особенно чувствителен к подобным мерам из-за значительной зависимости от зарубежных компонентов. Самолет хоть и разработан в Китае, но ряд критически важных систем поставляют западные компании.

В частности, C919 оснащается турбовентиляторными двигателями Leap-1C производства CFM International — совместного предприятия американской GE Aerospace и французской Safran Aircraft Engines. От иностранных поставщиков также зависят отдельные элементы авионики и гидравлических систем.

Быстро заменить такие компоненты китайскими аналогами будет сложно. Китай уже развивает собственное производство, однако разработка, испытания и сертификация авиационного оборудования занимают годы.

Одной из потенциальных альтернатив двигателю Leap-1C должен стать китайский CJ-1000A, разработкой которого занимается Aero Engine Corporation of China. Параллельно в стране создаются локальные аналоги герметиков, лакокрасочных материалов, крепежа и других компонентов, необходимых для производства и обслуживания самолетов.

Возможные ограничения США накладываются на уже существующие проблемы Comac с темпами выпуска C919. Портфель заказов компании превышает 1000 самолетов, преимущественно со стороны китайских авиакомпаний, однако производителю пока не удалось приблизиться к запланированным объемам производства.

В 2025 году COMAC поставила заказчикам 15 самолетов вместо намеченных 75. В первом квартале 2026 года клиентам передали только три C919.

Официально COMAC и GE Aerospace ситуацию пока не прокомментировали.