Galaxy S27 может избавиться от бликов на фото без дорогого покрытия линз

Samsung работает над очередным улучшением камер Galaxy S27. По данным инсайдера kro_roe, компания задействует искусственный интеллект для борьбы с бликами и другими оптическими артефактами на фото.

Блики от ярких источников света остаются одной из распространенных проблем мобильной фотографии. Они возникают, например, при съемке фонарей, автомобильных фар или солнца. Производители обычно пытаются минимизировать такие артефакты на физическом уровне — с помощью специальных покрытий элементов оптической системы.

Некоторые смартфоны Sony и Vivo, например, используют оптические технологии Zeiss, включая покрытие T*, предназначенное для уменьшения паразитных отражений и повышения контрастности изображения.

Samsung, согласно утечке, может выбрать другой подход. В Galaxy S27 компания якобы будет активнее использовать алгоритмы искусственного интеллекта, которые смогут распознавать нежелательные блики и удалять их уже на этапе вычислительной обработки фотографии. Инсайдер утверждает, что технология работает эффективно.

Инсайдер kro_roe в прошлом году точно сообщил сроки начала бета-тестирования One UI 7.