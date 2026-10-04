Galaxy S27 может избавиться от бликов на фото без дорогого покрытия линз

На помощь призовут ИИ

Мобильные телефоныSamsung

Samsung работает над очередным улучшением камер Galaxy S27. По данным инсайдера kro_roe, компания задействует искусственный интеллект для борьбы с бликами и другими оптическими артефактами на фото.

Galaxy S27 может избавиться от бликов на фото без дорогого покрытия линз
Источник изображения: Technizo Concept

Блики от ярких источников света остаются одной из распространенных проблем мобильной фотографии. Они возникают, например, при съемке фонарей, автомобильных фар или солнца. Производители обычно пытаются минимизировать такие артефакты на физическом уровне — с помощью специальных покрытий элементов оптической системы.

Некоторые смартфоны Sony и Vivo, например, используют оптические технологии Zeiss, включая покрытие T*, предназначенное для уменьшения паразитных отражений и повышения контрастности изображения.

Samsung, согласно утечке, может выбрать другой подход. В Galaxy S27 компания якобы будет активнее использовать алгоритмы искусственного интеллекта, которые смогут распознавать нежелательные блики и удалять их уже на этапе вычислительной обработки фотографии. Инсайдер утверждает, что технология работает эффективно.

Инсайдер kro_roe в прошлом году точно сообщил сроки начала бета-тестирования One UI 7.

Предыдущая публикация: Одна ракета каждые шесть дней: новый космодром Китая выходит на большую мощностьСледующая публикация: Китайский аналог Boeing 737 и Airbus A320 может остаться без ключевых деталей: США замедляют производство COMAC C919, Китай может пойти по пути полной локализации
Главное
Все новости
10 минут назадМини-ПК в 5-литровом корпусе с поддержкой настольных ПК Ryzen 9000 и Intel Core 14 и дискретных GPU: представлены ASRock DeskSlim X600 на базе AMD и DeskSlim B760
25 минут назадКитайская FAW показала тягач из 2036 года — источником вдохновения служил грузовик Jiefang CA10 на базе советского ЗИС-150
37 минут назад1Обновленный Kia K5 начали продавать в России: гибрид, «автомат» и цена 4,95 млн рублей
42 минуты назад3Китайский аналог Boeing 737 и Airbus A320 может остаться без ключевых деталей: США замедляют производство COMAC C919, Китай может пойти по пути полной локализации
17:15Одна ракета каждые шесть дней: новый космодром Китая выходит на большую мощность
17:06OpenAI раскрыла ещё один случай несанкционированного доступа ИИ-агента к системе правительства Австралии
16:491В современной Вселенной запасы нейтрального водорода почти не изменились, но рождение звёзд замедлилось в 2,5 раза
Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты16:39Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты Телескоп ALMA запечатлел систему WISPIT 2 в 430 световых годах от Земли и подтвердил: планеты формируются именно так, как предсказывали компьютерные симуляции
16:29Broadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов
16:221Крупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell
«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути16:15«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути В Liller 1 раньше не знали ни одной переменной звезды, телескоп нашёл 915 — почти вдвое больше, чем в лидировавшем ранее ω Центавра
14:425Умные часы от Lenovo с большим экраном и защитой IP68 — всего 28 долларов. Lenovo Watch Fit 3 вышли в продажу
14:335Новую BMW 3 Series привезут в Россию — базовая версия удачно попала под льготный утильсбор
14:289Исследование: чат-боты вызывают зависимость, усиливают бред и подталкивают к суициду. Учёные из Лондона описали механизм
14:262Nissan Teana вернулся в Россию: за бизнес-седан с мотором мощностью 156 л.с. просят 3,8 млн рублей
14:212Папа Лев XIV выступил с критикой ИИ-искусства призвал Церковь заключить новый союз с художниками
14:151Свежую Marvel's Wolverine уже запустили на ПК через эмулятор, получив до 20 к/с
14:14Не твердое, не жидкое и даже не просто плазма: российские физики обнаружили необычный переход
14:091ПК-игры на пике, несмотря на высокие цены комплектующих. Выручка Steam по итогам года может установить новый рекорд
14:07Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек
13:5511OpenAI выбрала процессоры AMD Epyc, а не Nvidia Vera, так как последние отстают по уровню зрелости
13:458Японцы воскресили CD-плеер и научили его светиться ночью. Представлен Pixel Tunes After Hours — СD-плеер за $85 с поддержкой Bluetooth 5.3 и зарядкой по USB-C
13:36«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта
13:343Этот ноутбук можно уронить с высоты до 90 см и установить внутри две батареи. Представлен обновлённый Dell Pro Rugged 14
13:326«Компания сверхинтеллекта». Илон Маск заявил, что SpaceX переименуют
13:271Аниме-девочка на корпусе и неплохой заводской разгон. Представлена видеокарта Gigabyte Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G
13:203Еще никогда автомобили Kia не были такими популярными: автопроизводитель установил рекорд продаж за 64 года
13:171Стартап Volantis привлёк $88 млн на фотонную память в обход фосфида индия — Европа ставит именно на него
13:091Anthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании
13:077Большой седан размером с Camry, 238 л.с., расходом 2,59 л/100 км, запасом хода 2370 км — всего 130 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Новый BYD Qin MAX стал хитом в Китае
12:555Google закручивает гайки: Gemini: компания урезает бесплатный ИИ Gemini — с 9 октября пользователям оставят только Flash-Lite
12:479Toyota Alphard скопировали в Пакистане: минивэн Metro получил мотор мощностью 5 л.с.