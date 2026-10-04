Одна ракета каждые шесть дней: новый космодром Китая выходит на большую мощность

В Китае практически завершено строительство второй очереди коммерческого космодрома Хайнань. Новая инфраструктура получила еще две стартовые площадки, а комплекс перешел к этапу комплексных совместных испытаний всех систем. После полноценного ввода второй очереди космодром сможет проводить более 60 запусков в год.

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Коммерческий космодром расположен в районе города Вэньчан на острове Хайнань. Это первый в Китае специализированный стартовый комплекс, изначально рассчитанный на коммерческие космические запуски.

Строительство первой очереди началось в июле 2022 года. Уже в июне 2024-го здесь завершили создание первой в Китае универсальной коммерческой стартовой площадки для жидкостных ракет. 30 ноября того же года с космодрома впервые успешно стартовала ракета «Чанчжэн-12», а в марте 2025 года комплекс получил возможность проводить запуски с двух площадок.

Строительство второй очереди официально началось 25 января 2025 года. Первоначально на работы планировали около 730 дней, однако основные строительные работы удалось завершить значительно раньше — уже к октябрю 2026 года.

В рамках расширения на территории появились стартовые площадки №3 и №4, которые дополнят два уже действующих комплекса. Кроме самих стартовых сооружений, проект включает системы заправки ракет топливом, предприятия по производству ракет и спутников, а также наземные станции слежения и управления.

Расширение космодрома связано с быстрым ростом китайской коммерческой космической отрасли. По мере увеличения числа частных и государственных ракет-носителей стране требуется больше специализированной стартовой инфраструктуры, способной обеспечивать регулярные запуски.