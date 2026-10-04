Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты

Телескоп ALMA запечатлел систему WISPIT 2 в 430 световых годах от Земли и подтвердил: планеты формируются именно так, как предсказывали компьютерные симуляции

Наука и космос

Международная группа астрономов впервые получила прямое изображение протопланеты, собирающей вокруг себя газ и пыль протопланетного диска. Объект WISPIT 2b находится в 430 световых годах от Земли, весит около 5 масс Юпитера и обращается вокруг родительской звезды на расстоянии 57 астрономических единиц — почти вдвое дальше орбиты Нептуна. Снимок сделан комплексом радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в чилийской пустыне Атакама и опубликован в The Astrophysical Journal Letters.

До сих пор процесс формирования планет описывался теоретически и визуализировался исключительно в компьютерных симуляциях. Схема следующая: большая масса газа и пыли сжимается во вращающийся диск, в нём слипаются каменистые тела — от гальки до километровых планетезималей, — и ближе к звезде оказываются планеты земного типа, а дальше, где излучение не выдувает лёгкие вещества, формируются газовые гиганты. Но наблюдать это напрямую, а не в виде графиков с подобранными параметрами, не удавалось ни разу — до этого снимка.

Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты
Источник изображения: M. Benisty, MPIA / ALMA

Руководитель исследования Мириам Бенисти, директор Института астрономии Макса Планка в Германии, описала увиденное: «Мы ясно видим, как обе планеты формируют своё окружение. WISPIT 2c вырезала полость, а WISPIT 2b — щель в ней. Вокруг WISPIT 2b мы обнаружили газовые вихри, которые предсказывались симуляциями взаимодействия диска и планеты, но никогда прежде не наблюдались».

Разница между полостью и щелью в протопланетном диске принципиальна. Полость означает практически полную очистку области от вещества — именно такую зону создала внутренняя планета-компаньон WISPIT 2c массой от 8 до 12 Юпитеров на орбите 15 астрономических единиц. Щель — это район пониженной плотности, где материала ещё достаточно, чтобы протопланета продолжала расти. На снимке ALMA обе структуры отчётливо видны, причём движение газа окрашено в синий (вещество движется к наблюдателю) и красный (от наблюдателя) цвета — стандартный приём доплеровской визуализации.

WISPIT 2b обнаружили в августе 2025 года, а её компаньона WISPIT 2c — в марте 2026-го. ALMA способна на такое разрешение благодаря объединению данных с 66 антенн, работающих как единый интерферометр: это даёт детализацию, которая одиночному инструменту недоступна. Именно эта архитектура позволила не только зафиксировать присутствие объекта, но и рассмотреть структуру газовых потоков вокруг него.

Одна из центральных загадок планетообразования — процесс аккреции: как именно мелкие каменистые фрагменты слипаются во всё более крупные тела и в конечном счёте в планеты. Прямое изображение протопланеты, активно затягивающей вещество из диска, впервые даёт наблюдательную опору для проверки теоретических моделей.

Открытие знаменует переход от косвенных методов поиска протопланет — по провалам в кривых блеска или особенностям движения родительских звёзд — к эре прямых наблюдений. Для планетологии это момент сопоставимого масштаба с первыми прямыми снимками уже сформировавшихся экзопланет, сделанными около 10 лет назад.

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