Broadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов

Broadcom согласился предоставить Anthropic до $42 миллиардов в виде конвертируемых нот для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта, сообщило Reuters со ссылкой на проспект готовящегося IPO компании. Сумма покроет примерно треть от обязательства Anthropic на $125,2 миллиарда по пятилетней аренде TPU — ИИ-ускорителей, которые Google разрабатывает совместно с Broadcom. Ноты могут быть конвертированы в акции Anthropic, при этом компания не ожидает их продажи до выхода на биржу.

Anthropic уже разместила денежные средства на ограниченном счёте в пользу Broadcom в апреле и при определённых обстоятельствах может быть вынуждена добавить ещё. В том же апреле компания объявила о расширенном соглашении с Google и Broadcom на несколько гигаватт мощностей следующего поколения TPU начиная с 2027 года. По данным Reuters, Anthropic должна стать крупнейшим вычислительным клиентом Broadcom в 2027 году, сама Broadcom прогнозирует выручку от ИИ-чипов около $115 миллиардов в 2027 финансовом году и $230 миллиардов — в 2028-м.

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Главная юридическая деталь содержится в самом проспекте. Anthropic прямо указывает, что «двойная роль Broadcom — как поставщика оборудования и кредитора — создаёт потенциальные конфликты интересов». Это может повлиять на доступ компании к необходимым вычислительным мощностям, а ценовые и аппаратные решения Broadcom способны ограничить объём приобретаемой инфраструктуры. Кроме того, определённые дефолты по платежам или производительности могут привести к немедленному истребованию значительной доли лизинговых обязательств, и в этом случае Anthropic сможет использовать лишь ограниченную часть 42-миллиардного кредита для их покрытия.

Схема зеркально повторяет подход Nvidia, активно использующей собственный баланс для поддержки продаж чипов: на этой неделе Financial Times сообщила, что Nvidia обсуждала со страховщиками кредиты под залог своих ускорителей. «Nvidia задействует огромную часть своего баланса, и Broadcom вынуждена следовать её примеру», — прокомментировал аналитик Seaport Research Джей Голдберг. Управляющий партнёр Rothschild & Co Роберт Лейтао выразил более общее беспокойство: «Создаётся ощущение, что сейчас существует довольно концентрированная ставка на то, что две компании смогут генерировать достаточно выручки, чтобы обслужить всё финансирование».

Проспект Anthropic ранее раскрыл, что в 2025 году компания потеряла $42 миллиарда при росте выручки в 12 раз. По данным Reuters, IPO может оценить компанию в $2 триллиона.