Broadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов

Сумма покроет треть пятилетнего обязательства на $125,2 млрд по аренде TPU

Искусственный интеллектAnthropicBroadcom

Broadcom согласился предоставить Anthropic до $42 миллиардов в виде конвертируемых нот для финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта, сообщило Reuters со ссылкой на проспект готовящегося IPO компании. Сумма покроет примерно треть от обязательства Anthropic на $125,2 миллиарда по пятилетней аренде TPU — ИИ-ускорителей, которые Google разрабатывает совместно с Broadcom. Ноты могут быть конвертированы в акции Anthropic, при этом компания не ожидает их продажи до выхода на биржу.

Anthropic уже разместила денежные средства на ограниченном счёте в пользу Broadcom в апреле и при определённых обстоятельствах может быть вынуждена добавить ещё. В том же апреле компания объявила о расширенном соглашении с Google и Broadcom на несколько гигаватт мощностей следующего поколения TPU начиная с 2027 года. По данным Reuters, Anthropic должна стать крупнейшим вычислительным клиентом Broadcom в 2027 году, сама Broadcom прогнозирует выручку от ИИ-чипов около $115 миллиардов в 2027 финансовом году и $230 миллиардов — в 2028-м.

Broadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Главная юридическая деталь содержится в самом проспекте. Anthropic прямо указывает, что «двойная роль Broadcom — как поставщика оборудования и кредитора — создаёт потенциальные конфликты интересов». Это может повлиять на доступ компании к необходимым вычислительным мощностям, а ценовые и аппаратные решения Broadcom способны ограничить объём приобретаемой инфраструктуры. Кроме того, определённые дефолты по платежам или производительности могут привести к немедленному истребованию значительной доли лизинговых обязательств, и в этом случае Anthropic сможет использовать лишь ограниченную часть 42-миллиардного кредита для их покрытия.

Схема зеркально повторяет подход Nvidia, активно использующей собственный баланс для поддержки продаж чипов: на этой неделе Financial Times сообщила, что Nvidia обсуждала со страховщиками кредиты под залог своих ускорителей. «Nvidia задействует огромную часть своего баланса, и Broadcom вынуждена следовать её примеру», — прокомментировал аналитик Seaport Research Джей Голдберг. Управляющий партнёр Rothschild & Co Роберт Лейтао выразил более общее беспокойство: «Создаётся ощущение, что сейчас существует довольно концентрированная ставка на то, что две компании смогут генерировать достаточно выручки, чтобы обслужить всё финансирование».

Проспект Anthropic ранее раскрыл, что в 2025 году компания потеряла $42 миллиарда при росте выручки в 12 раз. По данным Reuters, IPO может оценить компанию в $2 триллиона.

Предыдущая публикация: Крупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с DellСледующая публикация: Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты
Главное
Все новости
5 минут назадOpenAI раскрыла ещё один случай несанкционированного доступа ИИ-агента к системе правительства Австралии
22 минуты назад1В современной Вселенной запасы нейтрального водорода почти не изменились, но рождение звёзд замедлилось в 2,5 раза
Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты32 минуты назадАстрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты Телескоп ALMA запечатлел систему WISPIT 2 в 430 световых годах от Земли и подтвердил: планеты формируются именно так, как предсказывали компьютерные симуляции
49 минут назадКрупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell
«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути56 минут назад«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути В Liller 1 раньше не знали ни одной переменной звезды, телескоп нашёл 915 — почти вдвое больше, чем в лидировавшем ранее ω Центавра
14:425Умные часы от Lenovo с большим экраном и защитой IP68 — всего 28 долларов. Lenovo Watch Fit 3 вышли в продажу
14:335Новую BMW 3 Series привезут в Россию — базовая версия удачно попала под льготный утильсбор
14:289Исследование: чат-боты вызывают зависимость, усиливают бред и подталкивают к суициду. Учёные из Лондона описали механизм
14:261Nissan Teana вернулся в Россию: за бизнес-седан с мотором мощностью 156 л.с. просят 3,8 млн рублей
14:212Папа Лев XIV выступил с критикой ИИ-искусства призвал Церковь заключить новый союз с художниками
14:151Свежую Marvel's Wolverine уже запустили на ПК через эмулятор, получив до 20 к/с
14:14Не твердое, не жидкое и даже не просто плазма: российские физики обнаружили необычный переход
14:091ПК-игры на пике, несмотря на высокие цены комплектующих. Выручка Steam по итогам года может установить новый рекорд
14:07Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек
13:5511OpenAI выбрала процессоры AMD Epyc, а не Nvidia Vera, так как последние отстают по уровню зрелости
13:457Японцы воскресили CD-плеер и научили его светиться ночью. Представлен Pixel Tunes After Hours — СD-плеер за $85 с поддержкой Bluetooth 5.3 и зарядкой по USB-C
13:36«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта
13:343Этот ноутбук можно уронить с высоты до 90 см и установить внутри две батареи. Представлен обновлённый Dell Pro Rugged 14
13:326«Компания сверхинтеллекта». Илон Маск заявил, что SpaceX переименуют
13:271Аниме-девочка на корпусе и неплохой заводской разгон. Представлена видеокарта Gigabyte Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G
13:202Еще никогда автомобили Kia не были такими популярными: автопроизводитель установил рекорд продаж за 64 года
13:171Стартап Volantis привлёк $88 млн на фотонную память в обход фосфида индия — Европа ставит именно на него
13:091Anthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании
13:077Большой седан размером с Camry, 238 л.с., расходом 2,59 л/100 км, запасом хода 2370 км — всего 130 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Новый BYD Qin MAX стал хитом в Китае
12:555Google закручивает гайки: Gemini: компания урезает бесплатный ИИ Gemini — с 9 октября пользователям оставят только Flash-Lite
12:478Toyota Alphard скопировали в Пакистане: минивэн Metro получил мотор мощностью 5 л.с.
11:5628000 мАч и большой экран за 135 долларов. Представлен Honor Pad X7b — бюджетный планшет в металлическом корпусе
11:442Volvo напомнила о себе в России: компания продлила права на свой товарный знак до 2035 года
11:35Даже слабая гравитация Луны может запускать землетрясения на Земле
11:267Ученые смешали дрожжи, желатин и песок — получился стройматериал для Марса
Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли11:1845Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли 69 лет назад Земля впервые услышала «бип-бип» из космоса
Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая11:112Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая Honor подтвердила запуск в Европе пока одной модели линейки — Magic 9 Pro Max