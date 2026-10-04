Крупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell

Крупнейший производитель электроэнергии Японии Jera объединяется с Dell и британским застройщиком Rhaelm для строительства дата-центров, ориентированных на ИИ-нагрузки. Первый объект разместится рядом с газовой электростанцией Jera в городе Тиба к востоку от Токио и будет потреблять около 400 мегаватт. Стоимость всех фаз проекта превысит $15 миллиардов (около 2,3 триллиона иен). Финансовым партнёром выступает частная инвестиционная компания Apollo, а ввод в эксплуатацию намечен примерно на 2028 год.

Главное преимущество схемы — скорость. Дата-центр будет забирать электроэнергию напрямую с электростанции Jera, минуя многолетнюю очередь на подключение к общей сети. «Мы можем сдать объект на 400 МВт на годы раньше, чем при традиционном сетевом подключении», — заявил гендиректор Rhaelm Брэдд Льюис. Роли распределены так: Jera предоставляет землю и мощность, Dell поставляет готовые серверные стойки, Rhaelm управляет строительством.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Jera вырабатывает около трети всей электроэнергии Японии, её гендиректор Юкио Кани назвал компанию «уникально позиционированной для обеспечения ИИ-амбиций Японии». Партнёры планируют клонировать модель на других площадках Jera с целью выйти на несколько гигаватт ИИ-мощностей по всей стране в 2030-х годах. Financial Times оценивает стоимость полномасштабного развёртывания в $140 миллиардов — сама Jera эту цифру не подтверждала.

Конкуренты не отстают: в июне Blackstone объявила о планах вложить $30 миллиардов в японские ИИ-дата-центры в ближайшие годы. Давление подстёгивается и политически: министр цифровых технологий Японии ранее предупредил, что страна рискует превратиться в «ИИ-колонию», если уступит в инфраструктурной гонке.