«Джеймс Уэбб» открыл 1315 переменных звёзд в двух самых плотных системах Млечного Пути

В Liller 1 раньше не знали ни одной переменной звезды, телескоп нашёл 915 — почти вдвое больше, чем в лидировавшем ранее ω Центавра

Наука и космос

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружил 1315 переменных источников в двух необычайно плотных звёздных системах в центре Млечного Пути — Terzan 5 и Liller 1. Для сравнения, за более чем столетие наблюдений во всех 151 исследованных шаровых скоплениях нашей Галактики было каталогизировано 5604 переменных объекта. Таким образом, одна работа добавила к этому списку количество источников, составляющее почти четверть накопленного за век каталога.

Особенно впечатляющим оказался результат для Liller 1. Эта система находится в области с очень сильным межзвёздным поглощением и настолько плотным скоплением звёзд, что прежние наблюдения практически не позволяли проводить прицельный поиск звёзд переменного характера. До этого в Liller 1 не было известно ни одной переменной звезды — JWST обнаружил 915. Это почти вдвое больше, чем у предыдущего лидера среди отдельных скоплений, ω Центавра. В Terzan 5 открыто ещё 400 переменных источников.

Эти объекты важны не только как пополнение каталога. Terzan 5 и Liller 1 относятся к наиболее плотным звёздным системам Млечного Пути, где частые гравитационные сближения могут менять состав двойных систем и способствовать формированию экзотических объектов — тесных двойных, рентгеновских источников и миллисекундных пульсаров. В Terzan 5 уже известно 49 миллисекундных пульсаров и более 200 рентгеновских источников, однако до сих пор ни у одного из его пульсаров не удавалось обнаружить звезду-компаньона в оптическом или инфракрасном диапазоне.

Liller 1 (сверху) и&nbsp;Terzan 5 (снизу) в инфракрасном диапазоне: слева — снимки инфракрасного обзора 2MASS, в центре и справа — изображения JWST. Оба телескопа наблюдали одинаковые участки неба. На увеличенных фрагментах хорошо видна разница в разрешении: там, где 2MASS видит сплошное свечение от множества неразличимых звёзд, JWST позволяет разглядеть более сотни отдельных светил
Liller 1 (сверху) и Terzan 5 (снизу) в инфракрасном диапазоне: слева — снимки инфракрасного обзора 2MASS, в центре и справа — изображения JWST. Оба телескопа наблюдали одинаковые участки неба. На увеличенных фрагментах хорошо видна разница в разрешении: там, где 2MASS видит сплошное свечение от множества неразличимых звёзд, JWST позволяет разглядеть более сотни отдельных светил
Источник изображения: arXiv:2609.35959

Новые наблюдения позволили закрыть и несколько пробелов. Учёные обнаружили инфракрасный аналог объекта Rapid Burster (MXB 1730−335) — редкой рентгеновской двойной системы, которую искали почти 50 лет. Кроме того, они обнаружили периодическую переменность, совпадающую с известным по радионаблюдениям орбитальным периодом пульсара PSR J1748−2446A. Это стало первым обнаружением оптического или инфракрасного компаньона у любого из пульсаров Terzan 5.

Ключевым техническим преимуществом JWST оказалась возможность использовать не только итоговый снимок, но и промежуточные результаты с детектора NIRCam внутри каждой экспозиции. Авторы вычитали соседние считывания и получили последовательность измерений с интервалом около 21 секунды, после чего построили кривые блеска тысяч звёзд одновременно. Такой подход позволяет извлекать временную информацию даже из обычных наблюдений JWST, которые изначально не предназначались для поиска переменных объектов, и потенциально применять метод к архивным данным других плотных звёздных систем.

Результат особенно ценный тем, что Liller 1 и Терзан 5 десятилетиями оставались практически «слепой зоной» для исследований переменных звёзд. Сильное поглощение в направлении центра Галактики мешает оптическим наблюдениям, а огромное количество звёзд на небольшом участке неба создаёт проблему наложения изображений даже в инфракрасном диапазоне. JWST одновременно преодолел оба ограничения и впервые позволил систематически изучить переменность в этих экстремальных звёздных средах.

Предыдущая публикация: Умные часы от Lenovo с большим экраном и защитой IP68 — всего 28 долларов. Lenovo Watch Fit 3 вышли в продажуСледующая публикация: Крупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell
Главное
Все новости
5 минут назадOpenAI раскрыла ещё один случай несанкционированного доступа ИИ-агента к системе правительства Австралии
22 минуты назад1В современной Вселенной запасы нейтрального водорода почти не изменились, но рождение звёзд замедлилось в 2,5 раза
Астрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты32 минуты назадАстрономы впервые получили первое прямое изображение растущей протопланеты Телескоп ALMA запечатлел систему WISPIT 2 в 430 световых годах от Земли и подтвердил: планеты формируются именно так, как предсказывали компьютерные симуляции
42 минуты назадBroadcom выдаст Anthropic кредит на $42 млрд под закупку чипов — и тут же предупредит о конфликте интересов
49 минут назадКрупнейший энергогенератор Японии построит ЦОД на 400 МВт в обход очереди к сети совместно с Dell
14:425Умные часы от Lenovo с большим экраном и защитой IP68 — всего 28 долларов. Lenovo Watch Fit 3 вышли в продажу
14:335Новую BMW 3 Series привезут в Россию — базовая версия удачно попала под льготный утильсбор
14:289Исследование: чат-боты вызывают зависимость, усиливают бред и подталкивают к суициду. Учёные из Лондона описали механизм
14:261Nissan Teana вернулся в Россию: за бизнес-седан с мотором мощностью 156 л.с. просят 3,8 млн рублей
14:212Папа Лев XIV выступил с критикой ИИ-искусства призвал Церковь заключить новый союз с художниками
14:151Свежую Marvel's Wolverine уже запустили на ПК через эмулятор, получив до 20 к/с
14:14Не твердое, не жидкое и даже не просто плазма: российские физики обнаружили необычный переход
14:091ПК-игры на пике, несмотря на высокие цены комплектующих. Выручка Steam по итогам года может установить новый рекорд
14:07Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек
13:5511OpenAI выбрала процессоры AMD Epyc, а не Nvidia Vera, так как последние отстают по уровню зрелости
13:457Японцы воскресили CD-плеер и научили его светиться ночью. Представлен Pixel Tunes After Hours — СD-плеер за $85 с поддержкой Bluetooth 5.3 и зарядкой по USB-C
13:36«Джеймс Уэбб» зафиксировал неожиданные изменения в кольцах кентавра Харикло: такую динамику астрономы не ожидали увидеть у столь малого объекта
13:343Этот ноутбук можно уронить с высоты до 90 см и установить внутри две батареи. Представлен обновлённый Dell Pro Rugged 14
13:326«Компания сверхинтеллекта». Илон Маск заявил, что SpaceX переименуют
13:271Аниме-девочка на корпусе и неплохой заводской разгон. Представлена видеокарта Gigabyte Aorus GeForce RTX 5060 ARI 8G
13:202Еще никогда автомобили Kia не были такими популярными: автопроизводитель установил рекорд продаж за 64 года
13:171Стартап Volantis привлёк $88 млн на фотонную память в обход фосфида индия — Европа ставит именно на него
13:091Anthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании
13:077Большой седан размером с Camry, 238 л.с., расходом 2,59 л/100 км, запасом хода 2370 км — всего 130 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Новый BYD Qin MAX стал хитом в Китае
12:554Google закручивает гайки: Gemini: компания урезает бесплатный ИИ Gemini — с 9 октября пользователям оставят только Flash-Lite
12:478Toyota Alphard скопировали в Пакистане: минивэн Metro получил мотор мощностью 5 л.с.
11:5628000 мАч и большой экран за 135 долларов. Представлен Honor Pad X7b — бюджетный планшет в металлическом корпусе
11:442Volvo напомнила о себе в России: компания продлила права на свой товарный знак до 2035 года
11:35Даже слабая гравитация Луны может запускать землетрясения на Земле
11:267Ученые смешали дрожжи, желатин и песок — получился стройматериал для Марса
Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли11:1845Сфера диаметром 58 см изменила мир: 69 лет назад СССР запустил первый спутник Земли 69 лет назад Земля впервые услышала «бип-бип» из космоса
Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая11:112Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая Honor подтвердила запуск в Европе пока одной модели линейки — Magic 9 Pro Max