Умные часы от Lenovo с большим экраном и защитой IP68 — всего 28 долларов. Lenovo Watch Fit 3 вышли в продажу

Новинка поддерживает более 50 режимов тренировок, есть мониторинг ЧСС и SpO2

Носимая электроникаLenovo

Lenovo начала продажи недорогих умных часов Watch Fit 3 (каталожный номер — L-SWAW201). Цена новинки составляет всего 28 долларов (200 юаней).

Умные часы от Lenovo с большим экраном и защитой IP68 — всего 28 долларов. Lenovo Watch Fit 3 вышли в продажу
Источник изображения: Lenovo через ITHome

Lenovo Watch Fit 3 оснащены крупным 1,96-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 410 × 502 пикселя. Дисплей прикрыт изогнутым закаленным стеклом 2.5D, а корпус выполнен из цинкового сплава с гальваническим покрытием. В комплект входит силиконовый ремешок. Часы защищены от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.

Поддерживается более 50 режимов тренировок. Watch Fit 3 также умеют отслеживать пульс, уровень насыщения крови кислородом (SpO2) и параметры сна. Также часы могут напоминать о длительном сидении, необходимости выпить воды или принять лекарство. Также предусмотрены напоминания о чтении, поездках и периодическом переводе взгляда вдаль для отдыха глаз.

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Источник изображения: Lenovo через ITHome

Watch Fit 3 можно использовать как Bluetooth-гарнитуру для приема и совершения звонков через подключенный смартфон. Кроме того, часы поддерживают дистанционное управление воспроизведением музыки. Есть NFC и поддержка бесконтактной оплаты через WeChat и Alipay.

Емкость аккумулятора составила 390 мА·ч. Lenovo заявляет до шести дней работы при обычном использовании.

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