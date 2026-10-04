Новую BMW 3 Series привезут в Россию — базовая версия удачно попала под льготный утильсбор

Мощность двигателя базовой версии — 156 л.с.

Авто и транспортBMW

На этой неделе BMW представила новое поколение 3 Series с двигателями внутреннего сгорания, а российские дилеры уже готовятся к поставкам модели по альтернативным каналам. Первые автомобили могут добраться до покупателей уже в феврале–марте 2027 года, выяснил Autonews.ru.

Новую BMW 3 Series привезут в Россию — базовая версия удачно попала под льготный утильсбор
Источник изображения: BMW через Autonews

Дилер «BMW Евросиб» уже подтвердил возможность заказа новой «тройки». По предварительной оценке, стоимость базовой версии в России составит не менее 7 млн рублей. В «BMW БалтАвтоТрейд-М» также планируют продавать модель, но пока не принимают заказы.

Независимые продавцы готовы оформить покупку через европейских партнеров. При заказе автомобиля с завода производство и доставка займут несколько месяцев. Машину из наличия у европейского дилера потенциально можно привезти примерно за месяц.

Для российского рынка особенно интересна базовая BMW 318. Она получила 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Мощность составляет 156 л.с., крутящий момент — 250 Н·м. Благодаря мощности до 160 л.с. такая версия может подпадать под льготный утильсбор при соблюдении прочих условий ввоза.

BMW 320 использует аналогичную силовую установку, но развивает уже 211 л.с. и 330 Н·м. Обе версии комплектуются восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом», а привод — задний.

На вершине линейки расположилась M350 xDrive, пришедшая на смену M340i xDrive. Трехлитровая турбированная рядная «шестерка» развивает 426 л.с. и 540 Н·м. В оснащение входят 48-вольтовая система, восьмиступенчатый «автомат» и полный привод.

Для M350 xDrive также готовят режим Drift Moment. Он сможет перенаправлять тягу на заднюю ось, позволяя использовать автомобиль для управляемого заноса. На старте продаж функции не будет — BMW активирует ее позднее программным обновлением, в том числе на уже проданных машинах.

Серьезно переработаны шасси и электронные системы. Новая 3 Series построена на модернизированной архитектуре CLAR, получила двухрычажную переднюю подвеску и увеличенную колею.

В машине появился самообучающийся голосовой помощник на базе искусственного интеллекта. Он умеет управлять климат-контролем, стеклами, креслами, звонками и мультимедиа, запускать приложения и давать рекомендации с учетом дорожной ситуации и параметров поездки.

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