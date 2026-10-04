Nissan Teana вернулся в Россию: за бизнес-седан с мотором мощностью 156 л.с. просят 3,8 млн рублей

Так как мощность ДВС не превышает 160 л.с., Teana с 2,0-литровым мотором подпадает под льготную ставку утильсбора

В России начались продажи нового Nissan Teana, который поставляют из Китая по альтернативным каналам импорта. Бизнес-седан вернулся на российский рынок после многолетнего отсутствия, стоимость стартует с 3,8 млн рублей, сообщает Autonews.

В России Teana предлагается с 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. ДВС работает в связке с вариатором, привод — передний.

Мощность двигателя позволяет автомобилю претендовать на льготную ставку утилизационного сбора при соблюдении остальных условий для такого ввоза. Благодаря этому Teana может оказаться выгоднее некоторых более мощных автомобилей, которые привозят в Россию по параллельному импорту.

Одной из наиболее распространенных у российских продавцов стала комплектация Intelligent Ultra Comfort. Она включает кожаный салон, подогрев всех сидений и двухзонный климат-контроль. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и электронные системы помощи водителю.

Nissan Teana долгое время была одной из наиболее известных моделей японской марки на российском рынке. Однако предыдущее поколение покинуло страну много лет назад.