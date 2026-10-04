Свежую Marvel's Wolverine уже запустили на ПК через эмулятор, получив до 20 к/с

Эмулятор KytyPS5 активно развивается

Консоли и игрыSony

Похоже, до полноценного эмулятора PlayStation 5 уже недалеко. Спустя всего несколько дней после первого запуска Marvel's Wolverine на эмуляторе KytyPS5 игра уже выдаёт около 20 к/с.

Впервые свежую игру Sony запустили на KytyPS5 несколько дней назад, получив 2 к/с. Теперь показатель выше сразу на порядок. Это всё ещё неиграбельно, но уже очень близко к базовым 30 к/с.

Свежую Marvel's Wolverine уже запустили на ПК через эмулятор, получив до 20 к/с
Источник изображения: Обложка видео

Правда, как и всегда, эмуляция очень требовательна, так что 20 к/с были получены на Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 4080.

Более того, те самые 20 к/с пока что достигаются лишь в некоторых эпизодах, тогда как в ряде других производительность может падать до 3-9 к/с.

KytyPS5 (PS5 Emulator) - Marvel's Wolverine #1 (9800X3D + RTX 4080)

Напомним, Marvel's Wolverine является эксклюзивом PlayStation. Одним из первых с тех пор, как Sony решила вернуться к этой бизнес-стратегии.

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